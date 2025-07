Palio del 2 luglio 2025 rimandato: salgono a 4 Palii di fila rinviati, non accadeva da 155 anni

Sale a quota quattro il numero di Palii rinviati consecutivamente nel giro di tre anni, dal 2023 al 2025: un fatto che non si verificava da più di un secolo.

Come già accaduto nel 2023 e poi nel 2024, anche il Palio di oggi, 2 luglio 2025, è stato rimandato a causa del maltempo. Se le condizioni meteo lo permetteranno, la corsa è prevista per domani, con la speranza di evitare le sfortunate catene di rinvii dello scorso anno, quando il Palio di luglio fu posticipato dal 2 al 3 e poi addirittura al 4, sempre per pioggia. Due anni fa, nel 2023, fu invece il Palio di agosto a subire un rinvio: la corsa prevista per il 16 agosto fu spostata al giorno successivo a causa di un temporale improvviso.

Questo continuo susseguirsi di rinvii sembra segnare un primato assoluto, ma è davvero un evento così raro nella storia secolare della manifestazione? La risposta è no. Dal 1800 a oggi, infatti, si contano ben 62 rinvii tra il Palio di luglio e quello di agosto. I rinvii, dunque, non sono affatto una novità nel calendario senese.

Spulciando tra gli archivi storici, si scopre che un precedente simile risale a più di 150 anni fa, quando anche allora furono quattro i Palii consecutivi rinviati. Nel 1869, il Palio di luglio (originariamente fissato per il 2 luglio) fu spostato al 4, poiché la data cadeva di domenica, mentre il Palio di agosto fu rinviato dal 16 al 17 per un temporale. Caso volle che anche nel 1870 entrambe le corse di luglio e agosto furono posticipate, sempre per pioggia.

Un evento raro, sì, ma non del tutto unico nella lunga storia del Palio. Non resta che aspettare domani e, per ora, godersi almeno questa pioggia estiva che, se non altro, regala un po’ di tregua al caldo torrido degli ultimi giorni.