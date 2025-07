Ponte di San Pierino: chiusura 8-17 dal 7 luglio

Su disposizione dell'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze, la Sr ex-436 “Francescana” al km 24+350 nel Comune di Fucecchio verrà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia: chiuso quindi il Ponte di san Pierino, sia per i veicoli sia per i pedoni, dal giorno 7 luglio 2025 al 11 luglio 2025, con orario 8.00 - 17.00, per effettuare indagini strumentali sulla struttura.

La viabilità alternativa sulla variante di San Pierino Sr 436 sarà segnalata da appositi cartelli.

