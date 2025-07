Santa Croce, il sindaco dopo il tavolo di distretto: “Orgoglioso di rappresentare un comprensorio di importanza mondiale”

Al termine del tavolo di distretto, che si è svolto questa mattina, 2 luglio, a Santa Croce sull'Arno, il sindaco Roberto Giannoni, è intervenuto facendo una riflessione economico-politica:

“Nel sistema democratico il ruolo dell’opposizione è fondamentale e come sindaco pongo sempre molta attenzione alle tematiche sollevate. Su aspetti prettamente pratici, di soluzione di questioni del nostro territorio, ognuno porta avanti le proprie idee e io con i miei assessori e consiglieri sto portando avanti le mie, saranno poi i cittadini a dare il giudizio sul nostro operato. Su un tema però non accetto lezioni e non accetto che si dica che, 'sulla crisi economica il comune non si muove'. Non accetto lezioni da chi, in tempi relativamente lontani, proponeva lo sviluppo 'zero', da chi con disinvoltura istituzionale ha portato alla ribalta in maniera negativa il nostro territorio, da chi in campagna elettorale proponeva la diversificazione, da chi con leggi regionali, tipo la '41' sul rischio idraulico, impedisce lo sviluppo.

A poche ore dal mio insediamento, seppur ancora non mi sentivo sindaco ho partecipato al primo comitato d’area del Distretto industriale di Santa Croce Sull’Arno e da quel giorno non mi sono mai fermato per portare a conoscenza la regione Toscana e il governo nazionale della situazione del nostro comparto conciario, dei nostri contoterzisti, dei nostri lavoratori. Anzi molte volte trovandomi di fronte a ministri della repubblica, parlamentari europei ed altri (Adolfo Urso, Antonio Tajani, Salvatore De Meo), mi sono chiesto come ero riuscito a essere presente.

Dico questo a poche ore dal mio ritorno da Milano, dove sono intervenuto all’assemblea dell’Unic Concerie italiane, orgoglioso di rappresentare un comprensorio di importanza mondiale, con Unic stiamo portando in Europa la revisione del regolamento antideforestazione. Questa mattina ho ospitato nella nostra sala consiliare in municipio un tavolo di distretto con gli altri sindaci, le associazioni di categoria, sindacati e assessori regionali, notando che pur essendo presenti membri dell’opposizione in consiglio comunale, si sono allontanati prima della fine del tavolo e prima dell’intervento dell’assessore Alessandra Nardini. E comunque voglio chiudere con una battuta per stemperare, faccio tutto questo e poi a Staffoli non c’è neanche una conceria!”

Fonte: Comune di Santa Croce - Ufficio Stampa