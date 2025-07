Stabbia capitale della musica: nasce il progetto dedicato a Ferruccio Busoni

Stabbia capitale della Musica di altissima qualità! Nasce infatti presso il Circolo ACSI XXIII Agosto un prestigioso progetto dedicato al grande pianista e compositore empolese Ferruccio Busoni dove imparare a suonare uno strumento musicale diventerà realtà. Le lezioni di pianoforte e di canto,indirizzate a tutte le età, saranno tenute da musicisti e didatti di grandissima esperienza e professionalità, a cominciare dal Maestro Alessio Cioni,concertista e docente di pianoforte,premiato fra l'altro alla 54a Edizione del Concorso Ferruccio Busoni di Bolzano, vincitore assoluto del Concorso Pianistico Internazionale di Belgrado e promotore del progetto. Le lezioni di canto saranno inoltre finalizzate alla realizzazione di un Coro.

"La diffusione del linguaggio musicale - dice il Maestro Cioni - deve essere sempre più incrementata ed implementata. Il valore della musica nella nostra vita quotidiana non può essere sottovalutato: essa non solo arricchisce le nostre esperienze personali, ma gioca un ruolo fondamentale nel rafforzare i legami sociali e nel promuovere il benessere psicologico a tutte le età.

Comprenderlo è essenziale per apprezzare appieno il suo impatto sulle nostre vite e per esplorare come essa abbia il potere di plasmare le nostre emozioni e relazioni. Il progetto didattico avrà una sola parola d'ordine: qualità. Per un Allievo è fondamentale iniziare un percorso musicale accurato, con veri professionisti al suo fianco, in grado di risolvere problematiche tecniche, maturare personalmente, acquisire un livello di autonomia importante e, soprattutto, ottenere grandi soddisfazioni: la trasmissione del linguaggio e della corretta pratica musicale devono provenire direttamente solo da professionisti.

Ringrazio infinitamente i Responsabili del Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia ed il Consiglio Direttivo per la gradita disponibilità e grandissima sensibilità dimostrata nel sostegno al Progetto, a testimonianza del notevole interesse e partecipazione alla diffusione culturale e musicale".

Grandi progetti quindi attraverso lezioni musicali e concerti realizzati presso il Circolo di Stabbia. Per tutte le informazioni è possibile contattare il Responsabile del Progetto al numero 3332708867 o scrivere direttamente alla mail orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa

