Un 2024-25 da oltre 7.500 persone per il teatro di Santa Croce

A Santa Croce sull’Arno la stagione teatrale 2024/2025 ha registrato numeri significativi, più di 7500 persone hanno assistito ai vari spettacoli proposti dal cartellone.

Il Comune di Santa Croce sull’Arno, coadiuvato dalla direzione artistica del Teatro Verdi, e grazie alla collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e della compagnia teatrale residente Giallo Mare Minimal Teatro, ha promosso la stagione teatrale 2024-2025, che conferma il Verdi come uno dei piccoli teatri più attivi e partecipati della Regione Toscana.

Nel dettaglio per gli otto spettacoli della prosa, che ha visto alternarsi sul palco attori e attrici di primo piano quali Milena Vukotic, Drusilla Foer, Enzo De Caro, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Chiara Francini, si sono registrate 2170 presenze; la rassegna per famiglie Stasera pago io, in orario serale, nei suoi quattro appuntamenti ha portato a teatro 1142 persone, per le domenicali del Baule dei sogni al Verdi 673 presenze, mentre per gli spettacoli negli spazi all'aperto di Santa Maria Monte 274 presenze; per Primo tempo, rassegna dedicata ai più giovani, 323 presenze.

Un'intensa attività di programmazione accompagnata da una vasta attività laboratoriale per cittadini di ogni età. In totale la stagione teatrale registra quindi 7518 presenze, numeri che testimoniano una grande voglia di teatro in città.

«I dati emersi dal consultivo della stagione teatrale 2024-25 sono soddisfacenti e confermano quanto il teatro sia un punto di riferimento per la nostra comunità. Tanto la stagione di prosa, quanto le attività laboratoriali che hanno coinvolto bambini, ragazzi e adulti, mostrano numero importanti che ci fanno capire quanto sia indispensabile lavorare per mantenere il patrimonio culturale esistente. E per trovare allo stesso tempo nuove idee per promuovere il teatro come simbolo vitale della nostra comunità. È doveroso, da parte mia ringraziare tutti color che hanno reso possibile il raggiungimento di questi traguardi, a cominciare dal direttore della compagnia residente e tutti i collaboratori», dichiara l’assessore alla cultura del comune di Santa Croce Sull'Arno Simone Balsanti.

Anche Renzo Boldrini, direttore della compagnia teatrale ritiene i numeri della stagione molto positivi: «I 45 spettacoli offerti nei vari cartelloni lanciati dal Teatro Comunale Verdi hanno fatto registrare oltre 7000 presenze al botteghino. Una significativa risposta da parte del pubblico proveniente da una vasta area territoriale. Numeri ai quali è necessario sommare le oltre mille presenze registrate dai saggi finali dei laboratori pomeridiani e serali realizzati dal laboratorio Achab e alle tante occasioni di presentazione delle attività formative, promosse dal teatro santacrocese dentro le scuole di ogni ordine e grado del Valdarno inferiore pisano.

Dal punto di vista operativo il Teatro Verdi, grazie ad una costante sinergia fra la direzione artistica e la compagnia residente e la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, ha confermato anche nella stagione 24/25 il suo ruolo di presidio culturale ed artistico di area. Ci conforta la risposta significativa alla programmazione di spettacoli e alla ampia rete di attività laboratoriali che nei passati mesi hanno coinvolto attivamente scuole, famiglie e una vastissima rete di cittadini di ogni età. Un progetto di grande respiro, sostenuto da un’importante rete di istituzioni: Comune di Santa Croce sull’Arno, Regione Toscana, Ministero della Cultura, le amministrazioni comunali di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d'Arno, Santa Maria a Monte, istituzioni alle quali va il mio sentito ringraziamento e che sono sicuro, sapranno mantenere e qualificare il loro impegno in importanti progetti comuni quali il Baule dei Sogni, che proprio in questa stagione ha raggiunto la sua quarantesima edizione».

Fonte: Ufficio stampa