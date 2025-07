A Empoli l'ultima tappa di "Frazioni al centro" prima della pausa estiva: incontro a Santa Maria

Nuova tappa di “Frazioni al Centro” a Santa Maria, l’ultima del tour pubblico e aperto alla cittadinanza della Giunta del sindaco Alessio Mantellassi prima della pausa estiva. L’incontro, molto partecipato, si è svolto mercoledì 2 luglio 2025, nei locali della scuola primaria ‘Michelangelo’ in piazza del Convento santa Maria, 1.

Le assemblee riprenderanno il giorno 9 settembre 2025 dalla frazione di Pontorme.

Prima di entrare nel merito dell’assemblea, il sindaco Mantellassi ha presentato la sua giunta e ha illustrato la scelta di adottare un nuovo strumento che mancava nell’Ente, un "Piano Frazioni e Quartieri", consultabile e aggiornato di volta in volta al link https://piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it/, attivo da novembre 2024, per una programmazione più attenta alle piccole e medie opere nelle aree fuori dal centro.

Per quanto riguarda il programma di mandato per Santa Maria: realizzare la parallela a via Sanzio, dietro le scuole, per decongestionare il traffico, un tracciato già programmato e dentro gli strumenti urbanistici e il nuovo parco di Santa Maria fra via della Repubblica e via Sanzio. Un parco di 3 ettari, il più grande dopo il parco di Serravalle. Anche questa è un’opera importante ma complessa. La nuova area a verde, dopo tutti gli step necessari, è stata inserita nel Piano Operativo Comunale (POC). Entrambe le opere sono programmate nel 2028.

Ma per la frazione di Santa Maria si è parlato anche di maggiori asfaltature stradali e di marciapiedi che sono in corso o che partiranno a stretto giro: via Pio la Torre, via Guicciardini, via Bachelet, via Livornese. L’amministrazione comunale sta mettendo risorse importanti per intervenire sull’asfaltatura stradale ogni anno compresa la sistemazione dei marciapiedi. Per esempio, il marciapiedi da asfaltare su via Sanzio è stato programmato per il 2026.

Si è parlato anche di manutenzione del cimitero di via Lucchese programmato per il 2028 e di quanti siano i lavori che questa amministrazione sta portando avanti sugli edifici cimiteriali, tra ristrutturazioni e ampliamenti.

Prosegue anche con la sistemazione delle aree a gioco e la frazione avrà anche dei nuovi giochini a beneficio della comunità. Ne sono già stati sistemati e inaugurati (area gioco Case Fanfani, via Pio la Torre) ma si sta pensando a una nuova area in piazza Rosso Fiorentino programmata per il 2027.

Per il parco delle Collinette, molto vissuto dagli adulti ma anche da tanti giovani sono in programma per il 2027 le porte da calcetto ed è all’attenzione dell’amministrazione anche l’area del parco del centro commerciale destinata al laghetto.

LE DOMANDE DEI CITTADINI – Sono state focalizzate sulla viabilità su via Sanzio anche per la velocità e quindi pensare a un miglioramento, sulla sosta poco ordinata in alcune vie e sui rii della zona.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – “Frazioni al centro” riprenderà il tour martedì 9 settembre 2025 a Pontorme.

