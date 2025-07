A Palazzo Gambacorti inaugurata la mostra 'Piaggesi, artista pisano'

Inaugurata oggi, 3 luglio, nella saletta dell’atrio di Palazzo Gambacorti, la mostra personale di Tilio Orlando Piaggesi “Piaggesi, artista pisano”. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al prossimo 31 luglio, con il seguente orario: dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 19:00 (domenica chiuso). All’inaugurazione, oltre all’artista, era presente anche l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini.

“Piaggesi è un pisano autentico, che ha vissuto e lavorato nella nostra città per tutta la vita, conducendo per anni una storica macelleria in piazza delle Vettovaglie – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini. Attraverso le sue opere, racconta con sensibilità e passione la Pisa della seconda metà del Novecento: la vita quotidiana, la sua grande passione per la caccia, i paesaggi di San Rossore. Non è solo un artista pisano, ma un artista che parla di Pisa, che restituisce con i suoi quadri scorci, atmosfere e suggestioni della nostra città. Per questo siamo orgogliosi di ospitare la sua mostra all'interno del palazzo comunale: un'esposizione che rappresenta un vero e proprio racconto per immagini, ricco di colori intensi e prospettive che testimoniano un legame profondo con il territorio. Questa mostra si inserisce perfettamente nel percorso che il Comune sta portando avanti per valorizzare e sostenere gli artisti locali, offrendo loro occasioni concrete di visibilità e riconoscimento”.

Nato negli anni ‘30, Piaggesi vive a Pisa. Sin dall’infanzia ha coltivato la passione per la pittura e la scultura, superando difficoltà personali e fisiche per dedicarsi alla sua vocazione artistica. La sua prima apparizione nel mondo dell’arte risale al 1992, ma la svolta decisiva è arrivata nel 2000 con il Leone d’Oro quale primo premio “Arte figurativa” a Venezia. Un riconoscimento che ha segnato l’inizio di una attività espositiva e di numerosi premi, tra cui San Marino (2001), Quadriennale di Roma (2002), Biennale di Venezia (2003) e Città di Firenze (2003).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

