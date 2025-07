Al via al "Luglio Pontaegolese": un mese di eventi e spettacoli a Ponte a Egola

Il Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola è lieto di annunciare l’edizione 2025 del “Luglio Ponteagolese”, realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Miniato e di Confesercenti Valdera-Cuoio. Anche quest’anno, via Diaz e piazza Spalletti si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto con un ricco programma di eventi per tutti i gusti:

3 luglio – Selezioni di Miss Italia Toscana ed elezione di Miss San Miniato

10 luglio – Show di Radio Bruno con musica anni ‘80

17 luglio – Esibizioni di scuole di ballo del territorio

24 luglio – Cena in piazza a cura del CCN e delle associazioni locali, con spettacolo di danza del ventre

Durante tutte le serate, i negozi resteranno aperti fino a tardi e sarà possibile gustare cibo di strada lungo le vie del paese, per un’esperienza conviviale e coinvolgente. Un sentito ringraziamento al Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola per l’impegno e la dedizione nell’organizzazione della manifestazione, sottolineato anche dalla Presidente di Confesercenti Valdera-Cuoio Futura Cavallini e dal responsabile d’area Claudio Del Sarto. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme ai commercianti del paese delle serate estive all’insegna dello spettacolo, della musica e della convivialità!

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio

Notizie correlate