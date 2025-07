Apre ad Empoli Alma Pokè: il format sbarca in Piazza della Vittoria

Dopo il successo dei due punti vendita a Pontedera, il brand toscano Alma Pokè apre un nuovo locale nel cuore di Empoli, in Piazza della Vittoria 1. L’inaugurazione ufficiale si terrà oggi giovedì 3 luglio a partire dalle ore 18: per l’occasione è previsto il tradizionale taglio del nastro alle ore 19, alla presenza di rappresentanti istituzionali del Comune, in collaborazione con Confcommercio.

Alma Pokè porta in città un’offerta di cucina sana, fresca e veloce, perfetta per studenti, lavoratori e famiglie. Il menù si basa su pokè bowl personalizzabili, preparate con ingredienti selezionati, ideali sia a pranzo che a cena. Il locale sarà infatti aperto tutti i giorni, con servizio continuato.

Accanto alla somministrazione sul posto, è previsto anche il servizio da asporto e la consegna a domicilio tramite Deliveroo e Glovo, mentre è in arrivo una app proprietaria che permetterà di ordinare direttamente dal proprio smartphone per il ritiro rapido.

Con questa nuova apertura sono state assunte quattro nuove figure, residenti nel territorio empolese, confermando la volontà del brand di investire nella comunità locale.

“Empoli è una piazza viva, dinamica, in cui crediamo molto – commenta Alessio Colombani, fondatore di Alma Pokè – Nonostante le difficoltà del settore, siamo convinti che ci siano spazi per fare bene, puntando su un prodotto sano, di qualità e accessibile”.

