Archivio preunitario, anche online si può consultare l'Inventario

Archivio preunitario, da pochi giorni, è possibile consultare comodamente da casa propria l’Inventario, disponibile on line essendo stata completata la digitalizzazione di questo strumento, quanto mai necessario per individuare rapidamente la corretta allocazione del materiale archivistico. Il link per poter accedere all’Inventario on line della sezione preunitaria dell’archivio storico del Comune di Castelfiorentino è il seguente: https://arcstorico-castelfiorentino.stasiscloud.it/.../sec/1

Come si ricorderà, sull’inventario è stata realizzata anche una pubblicazione cartacea, che è stata presentata all’inizio dell’anno. L’inventario dell’Archivio preunitario è, in pratica, una “bussola” per individuare agevolmente i documenti che possono suscitare curiosità o interesse da parte di ricercatori, studiosi, semplici appassionati di storia del territorio e delle comunità della Bassa Valdelsa, dal momento che la sezione preunitaria dell’archivio storico di Castelfiorentino conserva anche fondi archivistici relativi ai Comuni circostanti, come Certaldo, Gambassi Terme e Montaione.

I documenti conservati, ordinati in modo rigoroso, consentono di rispondere a molte delle domande sulla storia della Bassa Valdelsa, per ricostruire aspetti, episodi e temi specifici, o magari comprendere i cambiamenti avvenuti nella morfologia o nella viabilità del territorio, di cui sono supporto prezioso anche alcune “mappe” e illustrazioni di pregevole fattura.

“La pubblicazione web dell'inventario – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - rappresenta il lavoro conclusivo del progetto sulle digitalizzazioni del materiale archivistico, che, insieme al restauro dell'archivio storico e ai nuovi arredi del fondo antico della Biblioteca Comunale Vallesiana si inserisce nella progettualità messa in campo in seguito alla vincita del bando "Aree degradate" della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dalla nostra Biblioteca.

“Un passo ulteriore – ha aggiunto l’Assessore Spina - a completamento e affinamento di un percorso teso non solo alla conservazione del patrimonio storico, ma anche alla definizione di uno strumento importantissimo non solo per chi fa ricerca ma per tutta la cittadinanza, per il raggiungimento di quella dimensione comunicativa che è alla base dei servizi agli utenti e ai cittadini”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

