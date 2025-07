Archivio preunitario di Castelfiorentino, online 154 unità archivistiche

Da oggi è possibile consultare in rete, integralmente, alcune unità archivistiche appartenenti all’Archivio Storico Preunitario. I contenuti digitalizzati riguardano documenti archivistici conservati presso l’Archivio storico – Sezione Preunitaria - del Comune di Castelfiorentino emanati dalle varie istituzioni che hanno amministrato questa Comunità, dal sec. XV alla metà del sec. XIX..

Il link per poter accedere alla consultazione on-line è il seguente: https://arcstorico-castelfiorentino.stasiscloud.it/bluejay-web/

Come si ricorderà, l’Archivio Storico Preunitario del Comune di Castelfiorentino è stato oggetto anche di un altro recente intervento di valorizzazione con la stampa del suo inventario, pubblicazione edita da Olschki, curata da Ialria Pescini ed Elisa Costa. Alla stampa cartacea, e consultabile presso la Biblioteca comunale “Vallesiana”, si aggiunge adesso un altro fondamentale tassello valorizzativo, ovvero la messa a disposizione di contenuti digitali volti ad aumentare i livelli di accessibilità verso queste preziose fonti storiche della comunità di Castelfiorentino.

“La pubblicazione web di contenuti archivistici digitalizzati – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - rappresenta il lavoro conclusivo del progetto sulle digitalizzazioni del materiale archivistico, che, insieme al restauro dell'archivio storico e ai nuovi arredi del fondo antico della Biblioteca Comunale Vallesiana si inserisce nella progettualità messa in campo in seguito alla vincita del bando "Aree degradate" della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dalla nostra Biblioteca.

“Un passo ulteriore – ha aggiunto l’Assessore Spina - a completamento e affinamento di un percorso teso non solo alla conservazione del patrimonio storico, ma anche alla definizione di uno strumento importantissimo non solo per chi fa ricerca ma per tutta la cittadinanza, per il raggiungimento di quella dimensione comunicativa che è alla base dei servizi agli utenti e ai cittadini”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

