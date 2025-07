Chiesina Uzzanese, approvata mozione per un compattatore per le bottiglie di plastica

Il Consiglio Comunale lunedì 30 giugno ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal gruppo di opposizione "Chiesina e le sue Frazioni" in cui si chiede alla Giunta di lavorare per installare anche a Chiesina un compattatore per bottiglie di plastica.

L'opposizione con questa iniziativa vuole incentivare raccolta e riutilizzo di bottiglie di plastica in PET (polietilene tereftalato) per alimenti.

Molti comuni in tutta Italia hanno installato compattatori di questo tipo, anche in accordo con attività economiche locali e proprio per favorire il commercio paesano nella mozione si chiede di collegare alla raccolta delle bottiglie un programma di sconti da utilizzare nelle attività commerciali del territorio comunale.

"La mozione era stata presentata in un consiglio comunale precedente ma erano necessari alcuni approfondimenti con ALIA svolti dall'amministrazione comunale, abbiamo accettato di rinviare la discussione e di modificare il dispositivo finale: l'obiettivo dell'opposizione resta quello di lavorare per la comunità e quindi siamo stati disponibili ad accettare il rinvio e le modifiche necessarie" dichiara il capogruppo Carlo Cortesi.

Gruppo consiliare

Chiesina e le Sue Frazioni

Comune di Chiesina Uzzanese