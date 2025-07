CONI Pisa, il sanminiatese Giacomo Gozzini confermato alla guida

Il CONI ha completato il rinnovamento di tutti i suoi organi nazionali e territoriali. Il nuovo presidente nazionale è Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione italiana Canoa Kayak, mentre alla guida del Comitato Regionale della Toscana è stato confermato Simone Cardullo, già dirigente nazionale nella pallacanestro. Per la delegazione della provincia di Pisa è stato eletto Giacomo Gozzini, sanminiatese, avvocato e assessore comunale da giugno 2009 a giugno 2019, collabora con la società Lupi Santa Croce ssd. Per Gozzini si tratta di una conferma, era stato eletto già nello scorso novembre per sostituire il campione olimpico Salvatore Sanzo, passato ad incarichi dirigenziali di livello nazionale.

“Sono contento di ricoprire questo incarico e ringrazio le tante società sportive della provincia che mi hanno dato fiducia, sottoscrivendo la mia candidatura per il prossimo quadriennio olimpico – dichiara Gozzini -. Lo sport italiano è un grande movimento e le ultime Olimpiadi hanno portato grandi soddisfazioni e risultati eccellenti, ma nei territori ci sono tanti problemi. Il volontariato, la vera base su cui poggia lo sport nel nostro Paese, è in difficoltà, tra nuovi oneri e sempre maggiori difficoltà nel reperire le risorse finanziare per andare avanti. Come istituzione sportiva sicuramente faremo la nostra parte, in collaborazione con tutte le altre, per sostenere lo sport per i giovani e i meno giovani, convinti che sostenere lo sport sia un grande investimento e che dalla pratica sportiva si possano trarre benefici per la salute e l’educazione”.

Il Coni Toscana è attivo nei territori provinciali per sostenere le realtà sportive con i progetti Centri Coni e Edu Camp. Organizza momenti di formazione, assiste gli enti e i privati nelle pratiche per la realizzazione degli impianti sportivi e assegna le benemerenze sportive.

Notizie correlate