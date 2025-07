Controlli a circoli in Valdarno, Spinelli: "Attenzione a natura e funzione di queste realtà"

Una attenzione al ruolo speciale dei circoli, alla loro natura e alla funzione di queste realtà, che non hanno scopo di lucro. E’ quanto richiede l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli intervenendo in relazione alla vicenda relativa alle verifiche fiscali cui sono stati sottoposti numerosi circoli del Valdarno, vicenda evidenziata dal portavoce del Forum del terzo settore Gianluca Mengozzi, e dai responsabili di varie realtà associative.

“Come assessorato - si apre così la dichiarazione dell’assessora - stiamo seguendo con attenzione la situazione che si è determinata nel Valdarno, dove alcuni circoli ricreativi e culturali sono stati sottoposti a controlli fiscali che, in alcuni casi, hanno portato a contestazioni e sanzioni. Nel rispetto del lavoro di accertamento della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, è importante ricordare che i circoli non possono essere ridotti ad attività esclusivamente commerciali. Si tratta di realtà che, da decenni, svolgono un ruolo sociale, culturale e aggregativo essenziale per le comunità, soprattutto nei piccoli centri e nelle zone dove spesso rappresentano l’unico luogo di incontro, di socialità e di partecipazione”.

“È importante – prosegue l’assessora - che si tenga conto della natura e della funzione specifica di queste realtà, che non hanno scopo di lucro e che sono riconosciute come parte integrante del nostro tessuto sociale. La Regione Toscana continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, nella consapevolezza che legalità e coesione sociale sono due valori che devono sempre camminare insieme”.

Fonte: Regione Toscana

