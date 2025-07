Controlli fiscali ai circoli del Valdarno, scoppia la polemica e il caso finisce in Parlamento

Scoppia la polemica in Toscana dopo i controlli fiscali della Guardia di finanza su alcuni circoli Arci e Acli del Valdarno, culminati in multe anche superiori ai 300.000 euro e, in un caso, con un ordine (poi sospeso) di cessazione delle attività. Il senatore Pd Dario Parrini ha presentato un’interrogazione parlamentare, parlando di sanzioni “abnormi” e “arbitrarie” e ricordando che i circoli operano per fini sociali e no profit. Anche la Regione, con l’assessora Serena Spinelli, sottolinea che tali realtà non vanno assimilate ad attività commerciali. Preoccupazione anche da Acli Toscana e Arezzo, che difendono il ruolo sociale dei circoli.

Notizie correlate