Discarica abusiva a Pistoia, quattro persone arrestate

Ci sono quattro arresti per un'inchiesta su una discarica abusiva realizzata a Pistoia in via Ciliegiole, all'ex campo volo, un campo nomadi. La discarica è nata anni fa ed è stata bonificata più volte.

I quattro, due ai domiciliari e due portati in carcere, per l'accusa sarebbero responsabili a vario titolo e con diverso ruolo e compito di aver posto in essere "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva". Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Noe e del comando provinciale. Sono stati anche sequestrati tre veicoli per effettuare i trasporti illegali dei rifiuti.

I fatti sarebbero avvenuti tra settembre 2023 e settembre 2024 e lo scorso maggio i carabinieri avevano messo in atto sequestri e perquisizioni. Nel campo di via Ciliegiole, per l'accusa, sarebbe stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti urbani e speciali, molti dei quali di natura pericolosa, ai quali in più di un'occasione sarebbe stato dato anche fuoco per smaltirli.

