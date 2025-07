Dalla donazione alla mostra, con le opere degli artisti empolesi del 900 riaprirà la Sala Maggiore dell'ex ospedale

Il Comune di Empoli ha ricevuto formalmente quest'oggi la donazione della collezione della famiglia Bonistalli-Del Dotto: 62 opere di artisti della cosiddetta ‘Scuola Empolese’ del primo Novecento, come i pittori Virgilio Carmignani, Sineo Gemignani, Gino Terreni, Dante Vincelle, Piero Gambassi, Cafiero Tuti e molti altri. Queste opere faranno parte della nuova grande mostra in programma per novembre che consentirà di riaprire uno degli spazi più suggestivi di tutta Empoli: la Sala Maggiore dell'ex ospedale di via Paladini.

L'occasione della donazione ha permesso l'annuncio da parte del sindaco Alessio Mantellassi: "Ringrazio la famiglia Bonistalli Del Dotto per aver manifestato l'intenzione di donare alla città opere di sua proprietà, affinché diventino patrimonio di tutti. Anche grazie alla donazione ricevuta e alla ricognizione delle opere prodotte tra il 1925 e il 1960 per mano di artisti empolesi, quest'anno la città di Empoli ospiterà un'importante mostra che ha una valenza storica perché ricompone un momento della storia, non solo artistica, della nostra città e la mette in relazione al contesto toscano e italiano. 150 opere di artisti che racconteranno da un punto di vista inedito vicende che accomunano Empoli a quanto accadeva negli stessi anni nel territorio italiano. La mostra avrà il sostegno di Fondazione CrFirenze e sarà inaugurata il 7 novembre presso la Sala Maggiore dell'ex ospedale, in quell'occasione restituiremo un grande spazio alla città, facendolo nel modo migliore possibile: con una mostra che parla della città".

LA DONAZIONE - La famiglia Bonistalli Del Dotto da tempo aveva manifestato l'intenzione di donare parte delle proprie opere, collezionate nel corso dei decenni, a condizione che venissero esposte, che il lascito non fosse smembrato e che si mantenesse memoria dei donatori.

Questa eredità è stata poi donata al Comune nella Galleria d'Arte Moderna e della Resistenza del municipio di via Del Papa, dove sono state esposte alcune delle opere del lascito. Alla cerimonia al Cenacolo degli Agostiniani erano presenti l'assessore alla Cultura Matteo Bensi, la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli, e Costanza Bonistalli Del Dotto.

Durante il partecipato incontro è stato fatto l'annuncio della mostra. Bonistalli Del Dotto ha espresso gratitudine alla passata e all'attuale amministrazione per il percorso che si è concluso oggi con la donazione. Un momento di commozione durante la lettura della lettera che accompagnava la proposta di donazione: nel 2025 cadono infatti i 20 anni dalla scomparsa di Piero Del Dotto, compagno di vita di Bonistalli, ex medico che ha guidato il reparto di Oculistica proprio al vecchio ospedale in cui verranno esposte le opere della mostra degli artisti empolesi.

LA GALLERIA D'ARTE MODERNA E LE OPERE DONATE - Le opere donate, realizzate in vari momenti del Novecento, ripercorrono le vicende artistiche e storiche che hanno interessato la città di Empoli e raccontano uno spaccato della vita e delle esperienze vissuti dagli artisti in quel giro d’anni. Le acquisizioni della Galleria d’Arte Moderna e della Resistenza, fin dall’anno della sua costituzione ossia il 1974, furono volte soprattutto a formare un prezioso nucleo di opere di pittori empolesi capaci di narrare alla future generazioni un passato epico di ideali umanistici e sociali, la memoria di un passato doloroso, ma anche valori artistici e stilistici di alto livello qualitativo. Alcune opere vennero donate dagli artisti stessi, altre acquisite nel corso degli anni: tutte sono di proprietà del Comune di Empoli. Con la nuova riorganizzazione, è stato pubblicato un libretto che indica opere e autori con una breve bio e dettagli aggiuntivi. A novembre verrà inaugurata la mostra, ulteriore passo per la valorizzazione del nostro patrimonio.

