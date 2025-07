Donna trovata morta lungo sentiero, sangue su pietre vicine al corpo: si indaga

È stata trovata morta la mattina del 2 luglio a Castagno d’Andrea, località montana a circa 50 km da Firenze, una donna tedesca di 52 anni. Il corpo era riverso a terra su una strada sterrata, in una pozza di sangue, con evidenti lesioni alla testa. Vicino al cadavere, i carabinieri hanno rinvenuto tracce di sangue anche su sassi e pietre. La donna indossava abbigliamento sportivo da jogging e non aveva con sé documenti.

Tre le ipotesi investigative al momento sul tavolo: omicidio, incidente legato al passaggio dei camion che trasportano legname nella zona, o una caduta accidentale mentre faceva attività fisica. Tuttavia, gli inquirenti considerano l’ipotesi dell’omicidio la più credibile, anche perché non risultano elementi compatibili con cause naturali.

Tra le possibilità valutate c’è anche quella che la donna sia stata colpita da un oggetto caduto da un camion — come pietre o detriti trasportati — oppure che qualcuno l’abbia aggredita con un corpo contundente, come un bastone o una pietra.

La vittima era attesa da un’amica per una passeggiata lungo i sentieri del monte Falterona, ma non è mai arrivata al punto d’incontro concordato. Proprio l’amica, preoccupata per il ritardo, ha dato l’allarme ed è stata lei a riconoscere il corpo.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l’autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso e stabilire l’orario della morte. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della donna per capire dove si trovasse prima della tragedia e se fosse sola o in compagnia.

