È morto a 89 anni Carlo Alberto Di Grazia, giornalista e ex vicesindaco di Viareggio

È morto a 89 anni Carlo Alberto Di Grazia, figura storica di Viareggio: giornalista del Tirreno, ex vicesindaco, preside per anni dell’istituto “Carlo Piaggia” e vicepresidente della Fondazione Carnevale. A ricordarlo con commozione il sindaco Giorgio Del Ghingaro, che lo definisce “una voce limpida, uomo di cultura e guida per generazioni di studenti”. Cordoglio anche dalla Fondazione Carnevale, che ne celebra l’impegno nella valorizzazione della manifestazione, sia come amministratore che come scrittore e ricercatore. I funerali si terranno sabato 6 luglio alle ore 10 nella chiesa di San Paolino.

