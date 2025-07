European Youth Orchestra "Ferruccio Busoni", a Empoli in arrivo 50 giovani musicisti

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e la città di Empoli sono pronti ad accogliere le ragazze e i ragazzi dell’European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”, una compagine di 50 musicisti provenienti da tutta Europa che staranno a Empoli per la settimana di residenza artistica guidata dal Maestro Sergio Alapont, bacchetta di fama internazionale. Affiancheranno il Maestro anche quattro professori provenienti dalle più prestigiose orchestre italiane: Salvatore Quaranta (Primo Violino di Spalla dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino), Andrea Favalessa (Primo Violoncello dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano), Luca Milani (Primo Clarinetto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI) e Ettore Bongiovanni (Primo Corno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI).

Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro Busoni: «L’idea di un’orchestra europea che portasse il nome di Ferruccio Busoni è nata lo scorso anno in occasione del centenario della scomparsa del compositore, che non è iperbolico considerare come il primo, autentico, musicista europeo nell’accezione più attuale del termine. Ferruccio Busoni è un cittadino del mondo, è un convinto sostenitore dell’universalità del linguaggio musicale, in grado di mettere in dialogo anche le culture più lontane».

Nel segno di Ferruccio Busoni, l’intento è sempre quello di dare l’opportunità a giovani musicisti professionisti di sperimentare la professione di professore d’orchestra. Per questa edizione il programma del concerto, eseguito venerdì 11 luglio alle ore 21, nella splendida Collegiata di Sant’Andrea di Empoli, prevede l’esecuzione de Le ultime sette parole di Cristo sulla Croce, Hob: XX: 1 (Introduzione, Maestoso e Adagio) di Joseph Haydn, Il Praeludium dalla Suite n. 1 Op. 25 di Ferruccio Busoni, il Concerto per flauto e arpa K 299 di Wolfgang Amadeus Mozart e la celeberrima Sinfonia n. 5 in do minore Op. 67 di Ludwig van Beethoven.

Il concerto dell’European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” e l’Opera in Piazza 2025 sono inseriti nel calendario degli eventi estivi del Comune di Empoli “Uno spettacolo d’estate”.

L’ultimo appuntamento estivo del Centro Busoni sarà venerdì 25 luglio alle ore 21 in Piazza Farinata degli Uberti con Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni per l’Opera in piazza. Per informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16, tel. 0571 71 11 22 / 373 78 99 915, csmfb@centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

