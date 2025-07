A soli 32 anni è scomparso il barman Gianluca Ghiani: Empoli è in lutto

Una terribile notizia ha colpito Empoli nella giornata di giovedì 3 luglio. A soli trentadue anni è scomparso Gianluca Ghiani, volto noto del commercio e del centro cittadino.

Ghiani era originario di Milano ma si era trasferito da anni a Empoli. È stato barman in diversi locali empolesi e attualmente lavorava al Lux di via Roma. Se ne è andato dopo una brutta malattia.

Proprio Lux lo ha ricordato con un post su Facebook facendo riferimento al suo "sorriso buono" e alla sua simpatia, oltre che all'abilità nel preparare i cocktail.

Molto conosciuto in città, è descritto da tutti come "un bravo ragazzo, pieno di vita", che nonostante la malattia non ha rinunciato a portare avanti i suoi interessi e i suoi obiettivi. Negli ultimi mesi le sue condizioni sembravano essere migliorate, ma la malattia se lo è portato via in pochi giorni, lasciando lasciando tutta la comunità empolese in lutto.

Anche la redazione di gonews.it assieme a tutta la Xmediagroup esprime cordoglio per la scomparsa di Gianluca Ghiani.

