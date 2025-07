Gli orari estivi degli uffici comunali di Santa Maria a Monte

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte ha definito per i mesi estivi una riorganizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici, tenendo conto di due esigenze fondamentali: garantire continuità nei servizi per i cittadini e tutelare, al tempo stesso, le condizioni di lavoro del personale, specie nelle ore più calde della giornata.

Uffici Anagrafe, Stato Civile, Demografici, Elettorale

LUGLIO

• Lunedì e Venerdì: 8:30 – 12:30

• Martedì: 8:30 – 13:30

• Giovedì: 8:30 – 12:30 e 15:00 – 18:00

• Mercoledì e Sabato: chiuso

AGOSTO

• Lunedì e Venerdì: 8:30 – 12:30

• Martedì e Giovedì: 8:30 – 13:30

• Mercoledì e Sabato: chiuso

Biblioteca “Via Querce” – sospensione pomeridiana:

• dal 1° luglio al 15 settembre, martedì e giovedì: 14:30 – 17:30

Biblioteca “Via Carducci” – sospensione pomeridiana:

• dal 5 agosto al 18 agosto, martedì e giovedì: 15:00 – 18:00

"Questa misura nasce anche in ascolto e in attenzione verso chi lavora ogni giorno nei nostri uffici: negli attuali spazi comunali, non è presente un impianto di climatizzazione, scelta progettuale non prevista dalle precedenti amministrazioni" dichiara il sindaco Manuela Del Grande. "Oggi, pur avendo piena consapevolezza della necessità di tale intervento, ci troviamo di fronte a costi insostenibili con i fondi attualmente disponibili, ma non abbiamo mai smesso di valutare soluzioni future che siano funzionali, sostenibili e realizzabili.

"Riconosciamo l’impegno di tutti i dipendenti comunali che, con spirito di servizio e professionalità, garantiscono quotidianamente l’erogazione dei servizi anche in condizioni non sempre facili. La nostra priorità è sempre quella di lavorare insieme, con equilibrio e buon senso, per garantire servizi di qualità in un contesto organizzativo rispettoso e moderno".

"Le ore non lavorate - conclude il sindaco - verranno recuperate entro il 31 dicembre, in accordo con le previsioni organizzative interne, nella massima trasparenza e correttezza. Una Pubblica Amministrazione efficace è fatta di persone. E quando si lavora in squadra, con rispetto e ascolto, si costruiscono risultati veri".

