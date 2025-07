Guardia di finanza Firenze, il generale Salsano lascia il Comando provinciale. Gli succede il generale Blandini

Si è svolta oggi, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando, alla presenza del Comandante Regionale, Gen. D. Giuseppe Magliocco. Il Generale di Brigata Bruno Salsano, dopo anni di intenso servizio alla guida della Guardia di Finanza del capoluogo toscano, lascia l’incarico per assumere un ruolo di altissimo prestigio e responsabilità presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Roma – Lido di Ostia, polo addestrativo di post-formazione per eccellenza della Guardia di Finanza.

Sarà Comandante dei Corsi Economico Finanziari, tra cui il Corso Superiore di Polizia Economico-Finanziaria, massimo percorso di formazione post-accademico del Corpo. Tale Corso, istituito nel 1972 con la denominazione di Corso Superiore di Polizia Tributaria, mantenuta fino al 2017 - è un corso biennale frequentato da un ristretto numero di Ufficiali Superiori scelti attraverso un selettivo concorso per titoli ed esami, che risponde all’esigenza di preparare altissime professionalità in tutti i settori dell’attività istituzionale rappresentando il percorso formativo di eccellenza della Guardia di Finanza. Un incarico di straordinaria rilevanza strategica, che rappresenta il cuore della formazione degli Ufficiali destinati a ricoprire i più delicati e apicali incarichi operativi, ispettivi e direttivi della Guardia di Finanza.

Nel suo discorso di commiato, il Generale Salsano ha voluto esprimere un sincero e profondo ringraziamento alle Istituzioni del territorio, alla Prefettura, alla Magistratura, alle Forze di Polizia, agli Enti locali, al mondo professionale e a quello imprenditoriale e a tutti i Finanzieri del Comando Provinciale di Firenze. “Questi anni trascorsi alla guida della Guardia di Finanza di Firenze – ha dichiarato il Generale Salsano – rappresentano per me un’esperienza straordinaria, umana e professionale, che porterò sempre nel cuore. In questa città, che è crocevia di interessi economici di rilevanza nazionale e internazionale, abbiamo operato quotidianamente per garantire la legalità economico-finanziaria, al fianco delle Istituzioni e a tutela dei cittadini e delle imprese oneste. Ogni risultato conseguito è stato possibile grazie al lavoro, alla dedizione e all’altissimo senso del dovere dimostrati da ogni singolo appartenente al Corpo. Lascio questa sede con la serenità di chi sa di affidarla a mani sicure, certo che la Guardia di Finanza continuerà a essere presidio insostituibile di giustizia economica, di sicurezza finanziaria e di legalità.”

A raccogliere il testimone è il Generale di Brigata Enrico Blandini, proveniente dal Comando Provinciale di Prato, dove ha retto il comando per tre anni distinguendosi per risultati di assoluto rilievo nel contrasto all’evasione fiscale, al lavoro sommerso, al contrabbando, alle frodi e alle infiltrazioni della criminalità economico-finanziaria nel tessuto produttivo locale. L’assunzione del comando di Firenze rappresenta per il Generale Blandini un incarico di altissimo prestigio, ma anche di profonda responsabilità. Firenze è infatti un centro economico, culturale e finanziario di rilievo nazionale e internazionale, nel quale la Guardia di Finanza svolge un ruolo strategico nella tutela degli interessi finanziari dello Stato, dell’Unione Europea, delle imprese sane e dell’intera collettività.

Nel suo intervento, il Generale Blandini ha affermato: “Assumere il comando della Guardia di Finanza di Firenze è per me motivo di immenso orgoglio e di profonda responsabilità. Sono pienamente consapevole della rilevanza economica e strategica di questo territorio e del ruolo fondamentale che il Corpo è chiamato a svolgere nel garantire la legalità economico-finanziaria, la sicurezza fiscale e la tutela dei cittadini e delle imprese oneste. Il mio impegno sarà totale, costante e determinato, nel solco del lavoro svolto dal mio predecessore e nella piena collaborazione con la Prefettura, la Magistratura, le Forze dell’Ordine, gli Enti locali e il mondo produttivo. La Guardia di Finanza continuerà ad essere, ogni giorno, baluardo della legalità, presidio di giustizia economica e punto di riferimento per chi opera nel rispetto delle regole.”

Inoltre ha sottolineato come la sua azione sarà ispirata ai valori fondanti del Corpo: la legalità, il senso del dovere, la trasparenza e la tutela dell’economia sana, con un’attenzione costante alle istanze del territorio, al rafforzamento della collaborazione interistituzionale e alla salvaguardia del tessuto imprenditoriale che contribuisce, nel rispetto delle regole, alla crescita e al benessere della comunità. Il Gen. B. Enrico Blandini è nato a Orvieto nel 1972. È laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e ha conseguito un Master di II livello in Diritto Tributario dell’Impresa. Ha fatto ingresso nell’Accademia del Corpo nel 1992. Proveniente dal Comando Provinciale di Prato, ha ricoperto incarichi operativi quali Comandante dell’Anti Terrorismo e Pronto Impiego di Catanzaro, Comandante della Compagnia di Brescia, Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Perugia e Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste. Inoltre, ha Comandato il Comando Provinciale di Pesaro e il Comando Provinciale di Prato, ultimo Reparto di provenienza. Presso il Comando Generale ha svolto l’incarico di Capo Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore e poi quello di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore. La Guardia di Finanza di Firenze prosegue dunque, sotto la nuova guida del Generale Blandini, la propria missione al servizio della collettività, della sicurezza economica e della legalità, in stretta sinergia con tutte le componenti istituzionali del territorio.

Fonte: Guardia di Finanza - Comando Provinciale Firenze