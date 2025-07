"Impruneta Calici e Peposo", due serate di degustazioni e musica

Due tra le più importanti cover band del panorama fiorentino e italiano arrivano a Impruneta per due serate all’insegna della buona musica.

Nell’ambito dell’evento “Impruneta Calici e Peposo”, organizzato dalla Pro Loco di Impruneta, sabato 5 e domenica 6 luglio, a partire dalle 21.30, Piazza Buondelmonti ospiterà gli “Zerovivo”, tribute band di Renato Zero, e domenica 6 sarà la volta de “La Banda dell’Ortica”, l’unica tribute band dedicata a Enzo Jannacci.

“Siamo gli Zerovivo, la band perfetta per chi ama Renato Zero e la musica dal vivo. Non ci limitiamo a imitare, ma eseguiamo ogni brano con passione e cura, offrendo un viaggio sonoro intenso attraverso la carriera di questo grande artista. Formati nel 2016, siamo un gruppo di musicisti esperti che mettono il cuore in ogni nota” – dichiarano gli Zerovivo.

“La Banda dell’Ortica è un gruppo di musicisti fiorentini che da anni rivisita con ironia e originalità i brani di Enzo Jannacci. Il nostro spettacolo, arricchito da improvvisazioni e dall’interazione con il pubblico, trasforma ogni concerto in un’esperienza viva e coinvolgente, dove chi ascolta diventa protagonista” – raccontano i membri della Banda dell’Ortica.

I due concerti saranno preceduti, a partire dalle 18.00, da un percorso di degustazione che vedrà protagoniste sei eccellenze vitivinicole toscane, le quali proporranno i loro vini abbinati al tradizionale peposo all’Imprunetina (degustazione con ingresso a bigliettazione).

Per agevolare l’accesso alla manifestazione sarà disponibile un parcheggio gratuito in Piazza Accursio da Bagnolo, situato a soli tre minuti a piedi da Piazza Buondelmonti.

Ulteriori appuntamenti dell’Estate Imprunetina proseguiranno fino al 5 settembre, con un calendario ricco di iniziative culturali, musicali e gastronomiche pensate per residenti e visitatori.

