Incendio di sterpaglie a San Miniato, coinvolta anche una baracca

In incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 11:18 in via Viucciolo Fortuna, nel comune di San Miniato, provocando l’intervento immediato delle squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa.

Le fiamme, rapidamente propagate dalla vegetazione secca, hanno coinvolto anche una baracca contenente attrezzi edili, danneggiandola gravemente. Sul posto, oltre al personale del comando di Pisa, è intervenuta in supporto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Empoli.

Attualmente è in corso la fase di bonifica dell’intera area colpita dall’incendio e la messa in sicurezza della zona per evitare ulteriori focolai. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

foto gonews.it