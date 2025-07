Maltempo a Firenze, 40 interventi e alberi caduti. Donna ferita da ramo

A Firenze, il maltempo del 2 luglio ha provocato circa 40 interventi a causa della caduta di rami, soprattutto nelle zone di Campo di Marte e Gavinana. In viale Verga sono crollati due giovani alberi, mentre in via dell’Argingrosso un grosso ramo (15 cm di diametro) ha colpito una donna di passaggio, ferendola. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile. Il Comune ha precisato che gli alberi coinvolti, incluso il cedro caduto, erano stati regolarmente monitorati. Interventi anche su alberature private in altre zone della città.

