Maltempo, chiuso parco a Prato per alberi pericolanti

A Prato, a causa del maltempo che ha colpito la città il 2 luglio, è stato temporaneamente chiuso il giardino di via C. Prampolini, inclusa l’area giochi e i marciapiedi adiacenti, per la presenza di alberi pericolanti. Lo comunica il Comune con un’ordinanza, spiegando che sono in corso le operazioni di valutazione e rimozione delle criticità. Il divieto di accesso resterà attivo fino al termine dell’intervento.

