Buongiorno oggi ringrazio mio marito Spartaco per questa ricetta. La scorsa domenica ha cucinato due melanzane e ha guardato uno dei video di #casapappagallo che a lui piace molto e che è una garanzia.

Ha scelto tra le molte ricette con le melanzane: Melanzane a funghetto. Sono un contorno da abbinare a carni anche alla griglia o a formaggi freschi.

La ricetta è venuta buonissima, ho mangiato con soddisfazione quel piatto, che poi il nostro è stato un piatto unico perchè Spartaco ha aggiunto anche dei pezzetti di mozzarella solo dopo avere impiattato.

Spartaco ha utilizzato le melanzane striate, ma vanno bene anche le altre varietà, mentre per i pomodori ha utilizzato i pachino, quelli piccoli in modo da non aver bisogno di togliere ne acqua in eccesso, ne i semini.

Le melanzane a funghetto

Ingredienti

Melanzane 1.3 kg

Pomodori 700 g

Aglio 2 spicchi

Basilico 3 ciuffi

Olio di semi di arachide q.b.

Olio EVO 4 cucchiai

Pezzetti di mozzarella (facoltativo)

Sale q.b

Preparazione

Per prima cosa tagliate le melanzane a fette dello spessore di circa un dito. Mettete le fette in un colapasta alternate con un po’ di sale grosso. Sistemate il colapasta su una teglia in modo da raccogliere il liquido ceduto e ponete un peso sopra le fette di melanzana in modo da favorire la fuoriuscita dell’acqua di vegetazione, lasciatele riposare per almeno un’ora. Trascorso questo tempo rimuovere il sale e l’acqua rilasciata e con della carta assorbente asciugate accuratamente le fette di melanzana. Dividete ora ogni fetta in 4 spicchi, dovrete ottenere dei pezzetti medio grandi, dopodiché fateli friggere in olio di semi a 180°C fino a doratura. Poi scolate le melanzane fritte su carta assorbente. Nel frattempo tagliate i pomodori in quattro, rimuovete i semi e l’acqua di vegetazione quindi tagliateli a pezzetti (Spartaco ha utilizzato i pomodori piccoli come la varietà pachino e li ha solo divisi in due senza togliere i semi, se utilizzati quelli grandi meglio seguire questa operazione). A questo punto in una padella fate scaldare un giro di olio insieme agli spicchi di aglio tagliati a fettine e qualche foglia di basilico. Appena l’olio comincerà a sfrigolare unite i pomodori preparati. Fate cuocere pochi minuti a fiamma vivace, salate leggermente quindi unite le melanzane fritte. Mescolate, lasciate insaporire per qualche istante e completate con abbondante basilico spezzettato a mano. Le melanzane a funghetto sono ottime appena fatte, ma forse ancora più buone una volta raffreddate. Dopo aver messo le melanzane a funghetto nei piatti Spartaco ha aggiunto dei pezzetti di mozzarella, ma questo è facoltativo.

Spartaco

