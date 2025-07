Una cinquantenne è stata azzannata dal rottweiler di famiglia e trasferita in ospedale in codice giallo con ferite al volto. È successo a Pisa nella mattinata di oggi, giovedì 3 luglio.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma l'incidente è avvenuto in un'abitazione nella zona nord di Pisa dove il cane l'ha improvvisamente morsa ferendola al viso. La donna è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita.