Musica, street food e negozi aperti: a Castelfranco l'estate entra nel vivo con 'Viale Italia in Strada'

L'estate entra nel vivo a Castelfranco di Sotto con “Viale Italia in Strada”, l'iniziativa giunta alla quinta edizione organizzata dall'Associazione Noi di Viale Italia con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e la partecipazione di Radio Bruno.

Sarà un inizio di settimana decisamente diverso dal solito quello che lunedì 7 luglio animerà Viale Italia, vivace realtà caratterizzata da numerose attività commerciali, locali e negozi di vicinato, per l'occasione eccezionalmente chiusa al traffico e vestita a festa per consentire un'esperienza da vivere in piena sicurezza, con tanta musica, la street band Funkicciola e giocolieri itineranti, il Dj Tour della Discoteca Concorde, street food, mercatino dell'artigianato e due special guest: la star dei social Nonna Silvi e Alessando Martini di Televisium, insieme a fantastici personaggi del mondo dei cartoni animati in un mix in grado di emozionare grandi e piccoli.

Ad introdurre la festa la presidente dell'Associazione Noi di Viale Italia Claudia Fiumalbi: “Cerchiamo di creare ogni anno più attrazioni possibili per far divertire tutte le fasce di età: a partire dalle 18 ci sarà il concerto per i primi 10 anni dell'associazione Didasko e le esibizioni di fachirismo con Fire Aida. Alle 19 la festa, entra nel vivo con lo Sbaracchino delle “Bimbe del Ponte”, l'esibizione di danza della Uisp Danza Da Perla con un estratto dello spettacolo “Stupore”, le letture per bambini presso Articoli Religiosi Anna e la musica dei Dj della storica discoteca Concorde, con lo spettacolo “Che ne sanno gli anni 2000”. Dalle 20 lo spettacolo prosegue con l'esibizione di ginnastica ritmica e tessuti aerei e il concerto della tribute band di Vasco Rossi “Il Resto della Ciurma. Gran finale dalle 22.45 con il divertentissimo schiuma party e i fuochi d'artificio”.

“Grazie ai commercianti di Noi di Viale Italia, sappiamo la fatica che costa realizzare un evento del genere che ormai tutta Castelfranco aspetta con trepidazione, l'auspicio è che Viale Italia in Strada possa proseguire ancora per molti anni e che sia di esempio per molti altri eventi organizzati sul territorio” dichiara il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini.

“È ammirevole vedere l'attaccamento dei commercianti al loro territorio, la volontà, la passione ma anche i sacrifici che mettono nel realizzare manifestazioni che senza il loro impegno diretto non sarebbero possibili. Una dimostrazione di come il tessuto commerciale di Castelfranco riesca ad esprimere iniziative di grande successo” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

Rilancia con la proposta di “organizzare un cartellone di eventi in vista della prossima estate” l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Castelfranco Giuseppe Calò. “L'obiettivo è quello di coordinare le iniziative e mettere a disposizione ulteriori risorse per costruire una vera estate castelfranchese, l'amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte”

“Viale Italia in Strada è un evento di alta qualità diventato ormai un punto di riferimento per Castelfranco, per l'intero comprensorio del Cuoio e non solo, qui si respira una vitalità positiva, con un paese che risponde sempre presente con grandissima partecipazione” sottolinea il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Durante tutta la manifestazione ci saranno le giostre in piazza Lelio Basso, oltre a mercatini, mostre di moto e super car. Non mancheranno le occasioni di shopping nei negozi aperti fino a tardi, per una festa che promette spettacolo e pensata per un pubblico di ogni età.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

