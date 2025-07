Notte Bianca e non solo, Empoli si prepara: le modifiche al traffico

“Uno spettacolo d’estate”, il cartellone degli eventi promosso dal Comune di Empoli, entra nel vivo. Una programmazione culturale che non lascia indietro nessuno, diffusa in ogni luogo della città e nelle frazioni per rendere Empoli vivace, attrattiva, dove ognuno può scegliere dove andare, grazie a un'offerta ampia di eventi.

Un viaggio cominciato con una luce nuova da percorrere, insieme, da giugno a settembre. Intanto è appena cominciato il “Luglio empolese”, rinnovato e tematico che vedrà l’apertura straordinaria anche dei negozi del centro storico – il martedì e il giovedì – e nel fine settimana è in arrivo la decima edizione della “Notte Bianca” con performance musicali da non perdere. Da stasera (giovedì 3 luglio 2025), invece, partono le “Serate in piazza”.

Iniziative che porteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Ma l’estate come già raccontato è anche nelle frazioni. Per esempio, a Pontorme e Marcignana saranno disposti alcuni provvedimenti temporanei a sosta e transito per due eventi che si terranno nei giorni 17 e 19 luglio 2025.

Ecco le ordinanze nel dettaglio.

NOTTE BIANCA – Con ordinanza 282 del giorno 2 luglio 2025, dalle 19 del giorno 5 luglio 2025 alle 2 del giorno 6 luglio 2025 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in via Tinto da Battifolle, all'intersezione con via Socco Ferrante, sarà disposto divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra. In caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale entreranno in vigore i seguenti provvedimenti temporanei fino al termine della criticità: in via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria - divieto di transito di tutti i veicoli e in via Salvagnoli, all’intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sinistra in via Tinto da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra.

Inoltre, dalle 19 del giorno 5 luglio 2025 alle 2 del giorno 6 luglio 2025 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in piazza della Vittoria, tutta, saranno disposti i divieti di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; in piazza della Vittoria, parcheggio motocicli di fronte alla chiesa, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della

manifestazione, dalle 10 del 5 luglio 2025 alle 2 del 6 luglio 2025; in via Roma, dall’intersezione con piazza della Vittoria, all’intersezione con via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione. Nella Zona a Transito Limitato, intera area, saranno disposti divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

In piazza Farinata degli Uberti, intera area, saranno adottati divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; le disposizioni proseguono in via Ferrucci, all'intersezione con via del Papa, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra in direzione di via della Noce; via Giuseppe Del Papa, all’intersezione con via Ridolfi, obbligo di svolta a destra – direzione piazza del Popolo. Infine in via Curtatone e Montanara, all’altezza dell’intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e sul lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno per persone con disabilità.

SERATE IN PIAZZA – Con ordinanza 280 del 2 luglio 2025, dalle 20 alle 24 dei giorni 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 luglio 2025 o comunque fino al completo spazzamento delle aree, in piazza della Vittoria, tratto dal civico dal n.26 al n.35, divieto di sosta e divieto di transito con obbligo di svolta a destra.

LUGLIO PONTORMESE – Con ordinanza 275 del giorno 30 giugno 2025, dalle 15 alle 24 del giorno 17 luglio 2025 in piazza Marchetti, tutta la piazza, entrerà in vigore il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e il divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, sempre limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. In via Pontorme, all’incrocio con piazza Marchetti, divieto di transito per tutti i veicoli con obbligo di proseguire a dritto e infine in via Giro delle Mura Nord, all’incrocio con via del Pozzo, divieto di transito per tutti i veicoli con obbligo di proseguire a dritto.

MARCIGNANA INSIEME – Con ordinanza 274 del giorno 30 giugno 2025, dalle 15 alle 24 nel giorno 19 luglio 2025, in via della Nave, nel tratto compreso fra via Filippo Turati e via Val d‘Elsa, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

