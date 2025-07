'Oggi in vacanza' a Empoli: il servizio di Cooperativa Colori per persone fragili

Un soggiorno per persone anziane o con disabilità della durata di un’intera giornata o di un fine settimana, nei giorni di sabato e domenica, in pieno centro urbano a Empoli. È “Oggi in vacanza – Benessere e compagnia nel cuore della città”, nuovo servizio ideato e promosso dalla Cooperativa Colori di Empoli per offrire opportunità di uscita ed esperienza alle persone fragili e per essere al fianco anche di famiglie e persone impegnate nella cura di una persona anziana o con disabilità, spesso in difficoltà anche nell’organizzare un giorno fuori casa.

Il servizio, che al momento resterà attivo per il periodo estivo, vuole essere una risposta competente e affidabile a necessità concrete, così da garantire il meritato riposo a chi si occupa di persone fragili e il diritto a una vacanza, seppur breve, alle persone con parziale o totale non autosufficienza.

Sede di questa attività, una novità dell’estate 2025, sarà un confortevole appartamento in via Berni a Empoli: ospiterà le persone in soggiorno che, affiancate da operatori qualificati, potranno vivere giornate diverse assistite secondo le loro necessità.

Il nuovo progetto “Oggi in vacanza – Benessere e compagnia nel cuore della città” prevede sia pacchetti giornalieri per persone anziane (+65) dalle ore 9 alle 21 e per persone con disabilità dalle ore 9 alle ore 22, sia pacchetti per il fine settimana: gli anziani potranno vivere la loro esperienza dalle 9 del sabato mattina alle 21 della domenica sera, le persone con disabilità dalle 9 del sabato mattina alle 23 della domenica sera. Gli operatori realizzeranno con gli ospiti ore di vera vacanza in città, socializzazione con persone nuove, condivisione di spazi in appartamento, visite ai musei e ai parchi della città, cene fuori, giochi di gruppo.

Le persone con disabilità possono prenotarsi nel periodo che va dal 21 luglio al 10 agosto, le persone anziane dall'11 agosto al 31 agosto.

Non mancheranno spensieratezza e leggerezza, ma anche cura e assistenza così da vivere momenti belli in piena sicurezza.

“La Cooperativa Colori ha già maturato un’esperienza decennale nei servizi di cura per persone anziane e con disabilità” – dichiara Simona Tinti, direttrice generale della Cooperativa Colori – “con l’impiego di personale qualificato gestisce vari centri diurni e RSA e dal 2019 ha attivato lo Sportello Sociale che, con grande successo, assiste a domicilio persone fragili per diverse necessità. Fare innovazione sociale vuol dire anche avere la capacità di leggere nuove esigenze e bisogni che oggi hanno persone fragili e i loro caregiver, risposte che le strutture assistenziali non possono dare, ma sulle quali la cooperazione ha il dovere di interrogarsi e provare a offrirle. Oggi in vacanza vuole essere una risposta in più, un’opportunità che si offre a chi si trova in difficoltà su questo territorio”.

Chi fosse interessato a partecipare al nuovo progetto può richiedere informazioni su costi e disponibilità ai seguenti contatti:

· Email: sportello@coopcolori.it

· Telefono: 0571 982240

· WhatsApp: 345 0115686

