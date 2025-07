Benessere delle persone, inclusione, sostenibilità: il piano welfare da 3,5 milioni di Sesa

Sesa, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, System Integration e Business Application, con oltre 3,2 miliardi di euro di ricavi consolidati al 30 aprile 2024, quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, annuncia il nuovo piano di welfare 2025-2026, per un valore di circa 3,5 milioni di Euro, a beneficio dei circa 6.500 collaboratori del Gruppo al 30 aprile 2025.

Le iniziative del nuovo piano si inseriscono in una visione d’impresa orientata alla generazione di valore sostenibile e di lungo termine a beneficio di tutti gli stakeholder, in primo luogo, delle persone del Gruppo, che contribuiscono ogni anno alla sua crescita ed evoluzione.

Il nostro nuovo piano di welfare nasce per promuovere il benessere delle persone e si fonda sull’unicità di ciascun individuo, considerata una fonte inesauribile di ricchezza.

Il benessere è incentivato attraverso un approccio attento alle esigenze delle diverse generazioni presenti in azienda, con iniziative specifiche dedicate alle risorse under 30, che costituiscono una parte sempre più significativa del Gruppo (il 25% del totale al 30 aprile 2025) e si concentra su benessere delle persone, work-life balance, inclusione, sostenibilità, education. Centrale anche il tema della formazione con percorsi dedicati alla Diversità ed Inclusione tra cui, un’iniziativa specifica per favorire l’inclusione delle persone con disabilità, realizzata in collaborazione con la Fondazione Asphi Onlus.

-Benessere delle persone: flexible benefits ad integrazione della spesa per attività sportive, cultura e benessere; sostegno alla mobilità abitativa; solidarietà e people caring per il benessere e la salute; programmi di Microcredito aziendale per l’accesso a finanziamenti agevolati;

-Work-life balance: programmi di well-being anche mediante il ricorso piattaforme digitali; contributi per lo svolgimento di attività sportiva; servizi di assistenza psicologica e coaching a favore delle persone;

-Inclusione, genitorialità, diversità: supporto alla natalità con sostegno economico in occasione della nascita di figli; contributi per servizi di baby-sitting, pedagogia, asilo nido; contributi per l’iscrizione a centri estivi; borse di studio per acquisto di libri scolastici e strumenti informatici a favore dei figli; sostegno economico per l’assistenza sanitaria e sociale di familiari con disabilità, pacchetti salute per il rimborso delle spese sanitarie;

-Sostenibilità ambientale: contributi alla mobilità sostenibile per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico ed elettrico e programmi di E-Car e Bike Sharing finalizzati alla riduzione del consumo di risorse; ricorso a piattaforme digitali e diffusione di programmi aziendali finalizzati a ridurre l’impatto ambientale;

-Education: contributi per l’acquisto di strumenti informatici; borse di studio per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari e per l’acquisto di testi didattici; programmi formativi ed Erasmus internazionali.

Le agevolazioni e le iniziative del Piano di Welfare 2025-26 sono completamente accessibili attraverso una piattaforma digitale dedicata, dotata di un assistente virtuale con supporto AI, che consentirà, a partire da quest’anno, un accesso ancora più semplice ed immediato a tutti i servizi e le opportunità offerte.

Le iniziative di welfare sono sostenute da Fondazione Sesa, organizzazione no-profit del Gruppo orientata ad attività filantropiche, formative e di solidarietà sociale, che anche nel corso dell’esercizio 2025, ha proseguito la propria attività di supporto, tra l’altro, della gestione del nido aziendale (Sesa Baby) con sede ad Empoli, raddoppiandone la capacità di accoglienza.

“Favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro, insieme al benessere delle nostre persone, è un valore fondante di Sesa, sin dalla sua nascita nel 1973. Continuiamo a porre al centro della nostra visione d’impresa l’attenzione verso le persone, l’ambiente e le comunità in cui operiamo. Su questi pilastri costruiamo una crescita sostenibile, guidata dall’innovazione e dalla creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder”, hanno commentato Paolo Castellacci e Giovanni Moriani rispettivamente Presidente e fondatore e Vice Presidente di Sesa.

“Il nuovo piano di welfare 2025-2026 è dedicato a tutti i nostri collaboratori, a cui va il nostro profondo ringraziamento per il contributo apportato al percorso di crescita e sviluppo sostenibile del Gruppo, che in un contesto di mercato sfidante, si posiziona sempre di più quale leader di settore ed abilitatore di innovazione e generazione di valore. Continuiamo ad evolvere in coerenza con il nostro purpose: creare valore sostenibile di lungo periodo per tutti gli stakeholder e promuovere l’innovazione anche digitale di imprese ed organizzazioni ed il benessere delle persone, al centro della nostra visione d’impresa”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

