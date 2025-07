Piazza della Vittoria, Masi: "Cambiarle nome sarebbe stato un segnale forte"

E se Piazza della Vittoria si chiamasse Piazza della Pace? Una delle zone più celebri di Empoli è al centro del dibattito politico dopo la proposta del consigliere di Buongiorno Empoli Leonardo Masi rilanciata sui social e commentata anche da altre forze politiche.

"Piazza della Vittoria. Per la nostra coalizione, invece, si sarebbe potuta chiamare "Piazza della Pace". Il cambio di nome sarebbe stato un segnale forte da parte della città, in contrasto con i tempi di guerra che viviamo e che, anche attraverso le politiche di riarmo, la connivenza con gli USA e Israele e la militarizzazione dei territori, l’Europa stessa sta fomentando" ha scritto Masi su Facebook.

Sempre Masi ha allargato lo sguardo: "Inoltre, per Empoli, pensiamo che Piazza della Pace avrebbe potuto essere un centro di vita, di discussione, un luogo tranquillo di confronto, passeggio e vivibilità. Oggi, invece, oltre a mantenere il nome di Piazza della Vittoria, questa piazza si presenta come uno spazio confusionario, dedicato al consumo (materiale o immateriale), spesso usato come parcheggio irregolare, e come spazio per la mostra di merce, sporco e poco manutenuto".

"Più della metà della piazza, anche secondo quanto previsto dalla passata amministrazione, sarebbe dovuto diventare pedonale, integrandosi così nel centro storico e rendendolo più vivibile e accessibile. È ormai dimostrato da molti studi che anche il commercio può tornare a prosperare se gli spazi in cui opera sono inclusivi, pedonali e vivibili con calma e tranquillità. Purtroppo, invece, a causa di una visione miope e incapace di indirizzare il futuro del centro, la piazza è lasciata a se stessa, ad una sorta di autorganizzazione. In assenza di una gestione efficace da parte del governo della città la "governance" viene spesso assunta o delegato ad altri soggetti. L’inefficienza dell’amministrazione, che delega l’organizzazione a soggetti privati, crea situazioni in cui è difficile poi controllare ciò che viene fatto. A quel punto diventa complicato, ma assolutamente necessario, per l'amministrazione riprendere il controllo e il ruolo che gli spetta e che esercita per mandato di tutta la cittadinanza e nell'interesse della cosa pubblica" ha concluso il consigliere.

La risposta di Campinoti: "Insistete a sovietizzare Empoli"

A destra c'è chi ha scelto di rispondere. Si tratta di Simone Campinoti di Forza Italia-Empoli del Fare. "Chi accusa di revisonismo storico, è di fatto revisionista" ha scritto Campinoti sempre su Facebook, "come se cambiare un nome risolvesse sempre tutto, chiaro che gli piacerebbe chiamarla piazza rossa, ma grazie al cielo siamo a Empoli".

Ancora Campinoti non le ha mandate a dire: "Anche se qualcuno crede ancora nella buona fede di questa gente, poi legge sul giornale l'accoglienza fatta ad una delegazione di cubani con un pluri pregiudicato a capo, e la favola svanisce". Per Campinoti piazza della vittoria "forse oggi potrebbe essere dedicata anche vittoria della pace, non serve creare problemi a tutti cambiando nome, altrimenti ci sarebbero altre priorità toponomastiche, ad esempio togliere via Lenin, un ideologo criminale comunista che esiste anche da noi, ma a parte i nomi, è evocativo il richiamo al commercio che si affaccia sulla piazza che è visto come dannoso per la città, senza pensare che dietro questo commercio ci sono persone e famiglie che lavorano dignitosamente e ci vivono, e forse più che offese andrebbero aiutate a trovare nuovi spazi per il futuro visto che proprio gli amici di sinistra negli ultimi anni hanno devastati la città con un monopolio di super e ipermercati. Bravo Masi e bravi compagni, insistete a tentare di sovietizzare Empoli, speriamo che la gente ve ne renderà merito".

