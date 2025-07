Premio Città di Empoli Domenico Rea e Autori per l'Europa, la cerimonia a Palazzo Ghibellino

Sabato 5 luglio 2025, al Palazzo Ghibellino, Piazza Farinata degli Uberti - Empoli (FI) alle ore 10,30, si terrà la cerimonia del premio “Città di Empoli – Domenico Rea”, giunto alla 21° edizione e della 15esima edizione del premio “Autori per l’Europa”. Hanno partecipato autori da tutta Italia e dall’estero. Il senatore Dario Parrini, da sempre sensibile alla cultura, porterà il suo saluto a questa doppia iniziativa culturale.

Per il Premio Città di Empoli – Domenico Rea, il primo premio è andato a Rino Maiorino, di Milano con il racconto “Una insegnante inutile”. Per la fiaba – Stefano Maleci – Firenze con “La Felineide” in ex aequo con Pietro Rainero – Aqui Terme (AL) autore di “Le otto fiabe”.

Assegnato il Premio della Cultura per l’anno 2025 a Nina Fabrizio – giornalista Ansa – Vaticanista che all’attività di giornalista affianca quella di scrittrice e saggista.

Per il concorso Autori per l’Europa, primo premio ex aequo per Franca Bellucci – Empoli con “La Sibilla” e Tamara Morelli – Vinci con il saggio “In Toscana tra storia e poesia”. Conduce Alessandro Lippi, legge Andrea Giuntini.

Fonte: Circolo poeti e scrittori

