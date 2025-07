Presto sarà di nuovo agibile il Centro Salute Mentale di San Casciano: lavori in corso

Tornerà di nuovo agibile a breve, il Centro di Salute Mentale di San Casciano che è stato chiuso nei giorni scorsi a seguito di un accertamento compiuto dai Vigili del Fuoco nel corso del quale è stata rilevata una attività edilizia svolta dalla proprietà dell’immobile. Gli operatori tecnici dell’Azienda, per quanto di competenza, stanno ultimato la sostituzione di una porzione di controsoffitto danneggiato da una infiltrazione proveniente da un impianto di condizionamento estraneo.

Solo dopo il rispristino delle condizioni di agibilità potranno essere attivate le procedure per la riattivazione del servizio.

In via provvisoria in questi giorni gli utenti sono stati invitati a recarsi presso il Centro diurno Meoste a Bagno a Ripoli dove sono presenti tre ambulatori. Durante i giorni di chiusura, tutti i pazienti con appuntamenti presso il Centro di Salute Mentale di San Casciano sono stati tempestivamente informati. Come ulteriore opzione, in caso di necessità, il servizio potrà contare anche su una stanza collegata al reparto SPDC dell’ospedale Santa Maria Annunziata. Rimangono attive le sedi ambulatoriali di Greve, Impruneta e Tavarnelle.

Presso il Centro di Salute Mentale operano quattro medici e una psicologa. Ogni medico ha in carico circa 170-180 utenti, per un totale complessivo di circa 850 pazienti che possono essere seguiti, se necessario, anche con sedute settimanali, talvolta anche più volte alla settimana.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa