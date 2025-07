Ragazza denuncia violenza in spiaggia a Marina di Grosseto

Presunta violenza sessuale dopo una notte trascorsa in spiaggia. È successo a Marina di Grosseto dove è intervenuta la polizia, che sta svolgendo le indagini, insieme ai sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni anche tramite testimoni, in particolare una donna che mentre portava il cane a passeggio avrebbe assistito alla scena lanciando l'allarme, una ragazza intorno alle 8 avrebbe iniziato a correre verso la passeggiata, urlando di aver subito una violenza.

Secondo quanto emerso un gruppo di ragazzi, circa 5 maschi e due ragazze, avrebbero passato la notte su un pattino rosso per il salvataggio, con bottiglie di birra e sigarette. Stamani le urla e l'allontanamento della giovane, che sarebbe stata rincorsa da uno dei ragazzi poi fuggito insieme agli altri all'avvicinarsi di altre persone. Lanciato l'allarme la ragazza, di 18 anni, è stata medicata, sentita dalla polizia ed è rientrata a casa con il padre chiamato sul posto. Effettuati rilievi e raccolti reperti dagli agenti, che hanno delimitato la zona. In corso le indagini per ricostruire la vicenda e risalire all'aggressore, anche tramite il cellulare della vittima acquisito dalla polizia.

Non si tratta del primo episodio di presunta violenza nella zona: poche settimane fa, sempre a Marina di Grosseto, una giovanissima di 15 anni aveva denunciato di aver subito violenza.

