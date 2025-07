Rapina turista e picchia lo zio della vittima, arrestato

Colto in flagranza durante una rapina, un 37enne di origini ghanesi è stato arrestato a Firenze in via Nazionale nella notte tra il 1 e il 2 luglio. Si sarebbe avvicinato a una turista 27enne di origini statunitensi, che si trovava a passeggiare con lo zio in via Zannoni, e le avrebbe afferrato la borsa facendo cadere a terra la donna e trascinandola per alcuni metri per poi fuggire via.

A questo punto, lo zio 47enne avrebbe inseguito l’uomo per riavere la borsa della nipote appena sottratta ma sarebbe stato aggredito dal 37enne con diversi pugni al volto. I poliziotti hanno fermato il ladro vicino all'incrocio tra via Nazionale e via Guelfa. La borsa è stata riconsegnata alla turista. Il 37enne è stato portato a Sollicciano.

