Regionali, Giani: "Toscana al voto il 12 o il 19 ottobre. Nessun alibi o scusa"

“La Toscana andrà al voto il 12 o il 19 ottobre, nei tempi previsti dalla Costituzione. Non esistono alibi tecnici né scuse procedurali che giustifichino un rinvio", così il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Amministrare significa rispettare la legge in modo imparziale e rispettoso dei diritti dei cittadini. Se la Costituzione all’art. 122 afferma la durata di 5 anni questo va rispettato. Non alterato da opinioni o gradimento di parte. Credo nella chiarezza verso i cittadini, nella stabilità delle istituzioni e nella responsabilità amministrativa.

Noi toscani abbiamo sempre dimostrato di sapere governare, programmare e votare senza rinvii tattici o tentennamenti. La democrazia non si posticipa per convenienza. Altri presidenti scelgano pure la strategia del rinvio. In Toscana a ottobre si vota e si approverà il bilanco nei tempi corretti, punto", conclude Giani.

