Tassa sulla occupazione del suolo pubblico, Lega San Miniato: "Con una mano si dà, con l'altra si toglie"

La vicenda dei lavori per il rifacimento delle piazze e delle strade del centro storico di San Miniato sta volgendo verso il grottesco, ogni giorno emerge un elemento negativo nuovo che surclassa i precedenti. Il Comune, al quale il PNRR aveva regalato molti soldi per fare i lavori di rifacimento del centro storico, al momento della programmazione delle attività non ha pensato a stanziare fin da subito una adeguata somma, almeno 100 mila euro, per dare ristoro alle molte attività che indubbiamente sarebbero state danneggiate del blocco della circolazione. Il Comune non ha neppure minimamente pensato di chiedere un ristoro alla Regione, cosa avvenuta in altri comuni vicini per analoghe situazioni. La concessione di eventuali ristori regionali sarebbe stata giustificata anche dalla drammatica situazione in cui si trova San Miniato a causa dalle recenti molteplici frane che hanno danneggiato non poco le attività economiche.

Il Comune quando ha programmato i lavori per la sistemazione del centro storico non ha imposto una tempistica stringente alle ditte appaltatrici ed evidentemente neppure penali adeguate, tanto che fino ad oggi non si è mai visto un brulichio di operai e tecnici nelle aree del cantiere. Dopo sollecitazioni – e non ve ne era certo bisogno – ha concesso agevolazioni sulla Tari ad alcune attività che ha ritenuto essere le più penalizzate dal blocco del centro storico. Oggi si apprende che il Comune ha aumentato la tassa sulla occupazione del suolo pubblico, facendo entrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. La "magnanimità" della riduzione della Tari è stata annullata dall’aumento di un altro balzello. Una partita di giro per il Comune ma una presa in giro per le attività commerciali.

Il sistema per il quale con una mano si da una cosa e con l’altra si toglie – peraltro per cifre modeste che non dovrebbero impensierire un Comune che gira decine di milioni di euro all’anno - fanno sorgere una domanda. Siamo sicuri che il bilancio del Comune di San Miniato non ha problemi ed è un bilancio sano. Quando si raschia il barile per risparmiare poche migliaia di euro o si è particolarmente avari o ci sono problemi in cassa.

Fonte: Lega San Miniato