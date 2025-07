Tenenza carabinieri, Cordone (Lega): "Ancora nessuna notizia"

- Si è svolta ieri a Fucecchio ad un'apposita postazione ubicata in piazza XX Settembre presso il mercato settimanale, un'iniziativa denominata 'DILLO ALLA LEGA!', organizzata dalla locale Sezione del Carroccio per parlare con i cittadini dei problemi del territorio ed in particolare di Tutela dell'Ordine pubblico e di Sicurezza, alla luce di fatti delittuosi che hanno interessato negli ultimi giorni, alcune lavanderie e buon ultima la scuola media 'Montanelli Petrarca'. Sul tema è intervenuto Marco CORDONE (Segretario Comunale della Lega a Fucecchio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze), con la seguente dichiarazione:"Da sempre riteniamo che la Sicurezza sia un bene di tutti a prescindere dall'appartenenza politica perché in primis, non c'è Libertà senza Sicurezza. Guardando pero' alla realtà delle cose, non sono pochi i fatti delittuosi che si verificano in un territorio vasto e complesso come quello della Città di Indro Montanelli; anche dopo l'ultimo Consiglio comunale dello scorso 30 giugno l'Amministrazione non ha comunicato niente sul progetto della Tenenza dei Carabinieri e a questo punto ci chiediamo seriamente se il Sindaco e la Giunta, abbiano abbandonato detto progetto che permetterebbe alla Città dell'omonimo Padule di avere un distaccamento di Carabinieri consistente, completamente dedicato alla Città. Ma che cosa costa al Sindaco Emma Donnini, dire le cose come stanno realmente?. Ipotizziamo una nostra proposta: una volta identificato l'edificio dove doveva sorgere la Tenenza, nella palazzina Landini Marchiani che si affaccia su piazza XX Settembre (all'incrocio con il Vicolo delle Carbonaie)e viste le notevoli difficoltà burocratiche, non conveniva al Comune aprire una trattativa con la Legione Carabinieri Toscana per la vendita all'Arma della struttura di piazza XX Settembre? Eventualmente, ci sarebbero ancora margini per vendere all'Arma l'edificio in argomento? Auspichiamo che a questi nostri interrogativi il Sindaco e la Giunta diano una risposta a noi come forza politica presente costantemente sul territorio e a tutta la popolazione. Noi non molliamo alla luce dell'antico detto latino 'GUTTA CAVAT LAPIDEM'.-

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa