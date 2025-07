Censimento, dall'aggiornamento a Santa Croce generati 135mila euro di nuove fatture

Il censimento di Abaco sui passi carrabili e sugli spazi pubblicitari, a Santa Croce sull'Arno ha dato i primi risultati, confermando che l'intuizione degli amministratori comunali era giusta: la banca dati del comune aveva bisogno di essere aggiornata. E l'aggiornamento ha generato infatti l'emissione di circa 135 mila euro di nuove fatture. Abaco ha migliorato due banche dati in particolare che fanno parte della Cup, il Canone unico patrimoniale. Il censimento ha riguardo i passi carrabili e l'imposta sulla pubblicità. Alla fine sono emerse nuove situazioni, che hanno fatto crescere la Cup del 38 per cento.

Non sono aumentate le imposte, sia chiaro, è solo aumentato il numero dei soggetti che devono pagare e che in passato non erano stati censiti dall'ente municipale.

La Cup è così passata dai 361mila euro del 2024, ai 498mila euro del 2025.

Un riscontro numerico che l'amministrazione comunale di Santa Croce ha fatto affidandosi a una società esterna.

Nel dettaglio il tributo sulla pubblicità nel 2024 aveva generato fatture per 108mila euro, mentre l'occupazione del suolo pubblico valeva 252mial euro per un totale di 361mila euro che ora con l'aggiunta dei 135mile euro passa a 498mila.

“Le nuove fatture emesse – spiega l'assessore alle finanze Renato Rusconi - ovvero i circa 135 mila euro in più rispetto allo scorso anno, sono una cifra ragguardevole e dimostri come la strada intrapresa di aggiornamento banche dati, sia, oltre che assolutamente necessaria, la giusta direzione per il rafforzamento delle finanze comunali. Questo numero, 135mila euro rappresenta inoltre, la migliore risposta a quanti si erano dimostrati scettici sull’utilità del censimento.

Un'operazione che abbiamo cercato di studiare con criterio e precisione, tanto che per completare il lavoro di aggiornamento delle banche dati abbiamo spostato di un mese il termine per pagare l'imposta portandolo dal 30 giugno, al 31 luglio”.

“E' ovvio - continua Rusconi – che noi questi soldi non li abbiamo ancora incassati, ma li abbiamo solo fatturati sulla base dei dati emersi dal censimento. Del resto, se non si individuano i contribuenti non si può certamente pensare di riscuotere quanto dovuto.

Per altro con Abaco abbiamo trovato una soluzione piuttosto conveniente per il comune, loro riscuoteranno le loro competenze solo dopo che il contribuente, da loro censito, avrà pagato, altrimenti non percepiranno niente”.

“Concludo dicendo - continua Rusconi -, che se da un lato abbiamo censito nuovi contribuenti, dall'altro stiamo lavorando per cercare di recuperare anche le somme pregresse nei modi e termini stabiliti dalla legge per quanto concerne la Cup”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno