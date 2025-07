Empoli, si dimette il consigliere Pd Manilo Baggiani. Al suo posto il ritorno di Athos Bagnoli

Si è dimesso dal suo incarico di consigliere comunale di Empoli Manilo Baggiani, in quota Pd, eletto alle scorse elezioni del 2024 con l'avvio del ruolo nel mese di luglio. Da quanto appreso, le dimissioni sarebbero dovute a motivi personali. Tra gli incarichi Baggiani ha ricoperto quello di consigliere presso la Commissione consiliare III Cultura, Istruzione, Turismo, Sport e Tempo libero, Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Mense e Trasporti Scolastici e consigliere presso la Commissione I "Affari Generali con Funzioni di Controllo e Garanzia".

Al suo posto, ci sarà un ritorno sui banchi del Consiglio di via Giuseppe del Papa: subentrerà come Consigliere Athos Bagnoli, volto noto alla città e allo sport. Ottant'anni compiuti nel novembre scorso, con tanto di omaggio dell'Empoli Calcio, Bagnoli è rappresentante di generi alimentari in pensione, è grande appassionato di calcio, tifoso e presidente dell'Unione Club Azzurri, centro coordinamento di Empoli, tra i protagonisti con la "scuola del tifo" nell'ultima edizione del Premio Albano Aramini. Già eletto come Consigliere comunale alle elezioni del 2019, nel secondo mandato della sindaca Brenda Barnini, Bagnoli era in lizza anche alle scorse elezioni del 2024 per il Pd a supporto del sindaco Alessio Mantellassi.

