Giocattoli e accessori contraffatti: maxi-sequestro e tre denunce a Pisa

La guardia di finanza a Pisa ha sequestrato 20.569 articoli contraffatti, tra giocattoli, occhiali e svariati accessori. In particolare, vicino alla stazione, i militari hanno individuato un 44enne di origini cinesi intento a riempire e confezionare alcuni colli, contenenti merce varia, in procinto di essere caricati su un furgone per il trasporto. Avvicinatisi al soggetto, i finanzieri hanno controllato il contenuto e trovato numerosi articoli e accessori recanti marchi palesemente contraffatti, riconducibili a noti brand di altissima tecnologia, tra i quali accessori Apple e Samsung, oltre a peluches riportanti il logo Walt Disney e carte da collezione Pokemon. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 20.351 articoli con marchi falsi, sottoposti a sequestro.

In un’altra occasione, sul litorale pisano, è stato fermato un uomo di 44 anni, di origine bengalese, trovato in possesso di oltre 200 occhiali da sole trasportati in un astuccio e uno zaino voluminoso, pronti per essere venduti sui banchi, riproducenti perfettamente le note griffe Gucci, Oakley e Ray-Ban.

I tre soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, per le ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a risalire ai fornitori e agli utilizzatori della merce contraffatta sequestrata, per un giro d’affari stimato di circa 250mila euro.