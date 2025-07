Festa dell’Unicorno: cambia la viabilità a Vinci

In vista della 19ª edizione della Festa dell’Unicorno, il Comune di Vinci ha emanato l’ordinanza n. 95 del 30 giugno 2025, con la quale viene modificata la viabilità nelle vie del Capoluogo, sia nella ZTL del centro storico, sia nelle strade e piazze appena adiacenti.

Questo il dettaglio:

-dalle 8.00 di lunedì 7 alle 10 di lunedì 14 luglio, divieto di sosta su Piazza Garibaldi per l’allestimento del palco;

-dalle 8.00 di mercoledì 9 alle 10.00 di lunedì 14 luglio, divieto di sosta su Piazza G. Masi, Via Giovanni XXIII, Via Rossi, Via Fucini (nei limiti indicati dalla segnaletica stradale);

-dalle 10.00 di giovedì 10 alle 10.00 di lunedì 14 luglio, l’area del divieto di sosta si allarga alle vie e alle piazze della ZTL del centro storico e del capoluogo per permettere il completamento dell’allestimento e dell’organizzazione dell’evento.

Dalle 10 di giovedì 10 (e fino alle 10 di lunedì 14 luglio) scatta anche il divieto di transito nell’area interessata dalla manifestazione; nella ZTL il divieto di transito è esteso anche ai residenti e agli autorizzati, mentre nelle altre zone il traffico è consentito ai residenti e agli ospiti delle strutture ricettive.

A regolare le modifiche del traffico sarà presente l’apposita segnaletica, che indicherà sul posto il dettaglio delle indicazioni.

Infine, con l’ordinanza 94 del 26 giugno 2025, all’interno dell’area della manifestazione è vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine, nonché l’introduzione di spray urticanti oppure di oggetti potenzialmente pericolosi.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa