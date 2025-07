Prima di '/contè.sto/' a Empoli c'è 'Fuoricontè.sto': il programma

“Fuoricontè.sto”, l’anteprima al festival /contè.sto/ a Empoli in programma dal 12 al 14 settembre 2025, chiama a raccolta le associazioni di storia locale, le scuole e i docenti di storia, le memorie dei cittadini e delle cittadine, condensate in racconti e documenti. Tra gli appuntamenti: musica, arte, giornalismo, cinema, incontri con l'autore; tanti linguaggi interpreteranno il tema del festival, perchè la storia è la più trasversale delle discipline, per includere anche la storia di Empoli, che sarà di sicuro interesse anche per gli appassionati della materia.

Come ogni anteprima che si rispetti, Fuoricontè.sto avrà inizio prima dell'avvio del festival, il 10 settembre 2025, un laboratorio a cielo aperto dedicato agli ultimi due secoli, e in particolare al Novecento, portando vitalità nello studio e nel racconto della storia contemporanea, diffuso nelle piazze del centro cittadino ma anche in luoghi che non ti aspetti. L’ingresso è libero.

LE DICHIARAZIONI

“Empoli si apre alla storia contemporanea nazionale e internazionale, ma non potevamo certamente lasciare da parte la storia locale – ha spiegato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -. Per questo riportiamo alla luce vicende e personaggi locali carichi di valori e importanza storica. Penso a Gino Terreni e ai pittori del Novecento empolese, i Volontari della Libertà, il biennio rosso alla vigilia dell'arrivo del fascismo. La nostra amministrazione punta moltissimo su questo nuovo festival e lo fa anche raccogliendo enti e associazioni locali che possano esprimere al meglio la cultura empolese".

“Fuoricontè.sto un cantiere aperto alla città. Gli appuntamenti partiranno prima dell’avvio ufficiale del festival /contè.sto/ e proseguiranno dopo la fine - ha aggiunto l’assessore alla cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi - per accogliere le migliori proposte che arrivano dalle associazioni e dalla ricerca storica del territorio. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che con generosità stanno contribuendo a realizzare questo festival, patrimonio di tutte e di tutti“.

I LUOGHI DI FUORICONTÈ.STO - Museo del Vetro, Chiostro degli Agostiniani, piazza Madonna della Quiete, parco Mariambini.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI – Si comincia il 10 settembre 2025, al Museo del Vetro, alle 18.30, con Carlo Sisi e I pittori del Novecento empolese, modera l’incontro la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli; l’11 settembre, nel Chiostro degli Agostiniani saranno protagoniste due presentazioni di libri: la prima, alle 17.30, con Turiddo Campaini e il volume "Dal ponte di comando. Storia della Cooperativa del Popolo di Empoli. Valori e strategie d'impresa". Introduce Mauro Guerrini, presidente della Società Storica Empolese, moderatrice dell’incontro Cecilia Morandi, direttore responsabile dell’Informatore. La seconda presentazione, alle 19, con Carla Paci e il suo libro Lei c’era, moderatrice Sabina Spannocchi, presidente della Società Storica della Valdelsa. Dalle 21 alle 23 si cambia location, piazza Madonna della Quiete, con la cover band IDeandrè, un tributo a uno dei maggiori cantautori italiani, Fabrizio De Andrè.

Nel giorno del debutto della prima edizione del festival /contè.sto/, le iniziative collaterali faranno da ‘anteprima’: il 12 settembre, dalle 15 alle 16, al parco Mariambini, si terrà lo spettacolo a cura della Proloco Empoli Le Lavandaie in Arno tra rime, canzoni, sorrisi e pianti; dalle 16 alle 17, invece, in piazza Madonna della Quiete, Simone Malavolti parlerà di Nazionalismi e “pulizia etnica” in Bosnia-Erzegovina; dalle 17.30 alle 18.30, nel Chiostro degli Agostiniani, Agnese Pini presenterà il suo libro Un autunno d’agosto, modera il sindaco Alessio Mantellassi; a seguire dalle 19.30 alle 21, nel Chiostro degli Agostiniani, serata Jean-Baptiste «Django» Reinhardt a cura di Empoli Jazz.

Seconda giornata, il 13 settembre, dalle 15 alle 16, nel parco Mariambini, incontro con il Prefetto di Padova, Paolo Padoin che interverrà su “Terrorismo rosso e nero”, modera il Senatore Dario Parrini; dalle 19 alle 20, nel Chiostro degli Agostiniani, Stefano Romagnoli, presenterà il libro Rivoluzionari e reazionari, il biennio rosso nell’empolese (1919-1920), modera l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi e dalle 21 alle 22, proiezione del documentario su Gino Terreni. Un docufilm che sarà raccontato dal figlio, Leonardo Terreni.

Ultima tappa di Fuoricontè.sto, il 14 settembre, dalle 15 alle 16, ancora protagonista il bel parco Mariambini, con la presentazione del libro di Carmelo Albanese intitolato “Volontari della libertà. L'arruolamento nei Gruppi di combattimento a Empoli e in Valdelsa” (Le Monnier-Mondadori, 2024), presentato al Cenacolo degli Agostiniani il 17 maggio 2025, con il quale dialogherà la storica Isabella Insolvibile. Un lavoro di ricerca storiografica: l’arruolamento di migliaia di giovani volontari nell’Esercito cobelligerante italiano tra il 1944 e il 1945. Una vicenda eccezionale eppure poco nota o addirittura del tutto sconosciuta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa