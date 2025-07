Generazione News: il giornale che dà voce agli studenti toscani diventa laboratorio di cittadinanza consapevole

Le notizie in prima linea, le competenze per orientarsi, il valore dell’informare responsabilmente, le nuove fonti e come imparare ad usarle e tutelarle, le strategie per costruire una comunicazione accattivante, le regole deontologiche che guidano il giornalista. ‘Generazione News’, il progetto nato per dare voce agli studenti della Toscana, grazie anche al contributo del Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, al suo secondo anno di vita (è stato presentato a dicembre 2023) è ormai una redazione collaudata sempre aperta a nuove adesioni.

Una piattaforma per i giovani e fatta dai giovani che martedì 8 luglio alle 10.30 nella sala Affreschi di palazzo del Pegaso (sala Affreschi) racconteranno le loro notizie e la loro voglia di fare i giornalisti.

Insieme a una folta rappresentanza dei giovani studenti toscani che fanno parte del corpo redazionale, saranno presenti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale; Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale; Federica Fratoni, consigliera segretaria dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana; Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana; Osvaldo Di Cuffa, dirigente scolastico e rappresentante legale della testata; Geraldina Fiechter, direttrice responsabile; Ernesto Pellecchia, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.

Molte le notizie inedite prodotte dai ragazzi con sondaggi, testimonianze, confessioni, interviste: un materiale ricco di informazioni sul punto di vista dei nostri giovani che finalmente trovano uno spazio per essere ascoltate e comunicate.

