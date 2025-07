Incidente in Fi-Pi-Li tra Montelupo ed Empoli, code in direzione mare

Incidente questa sera sulla Fi-Pi-Li, nel tratto tra Montelupo Fiorentino ed Empoli in direzione mare. Da quanto si apprende più veicoli, circa quattro, sarebbero entrati in collisione per cause in corso di accertamento. Dalle prime informazioni apprese, nello scontro una giovane di 25 anni è rimasta ferita riportando contusioni agli arti inferiori, ed è trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli mentre altre persone coinvolte avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale.

Registrate ripercussioni alla circolazione sulla superstrada, già trafficata in vista del fine settimana. Muoversi in Toscana, alle 18.48, segnala 6 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli, in direzione Pisa e Livorno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

