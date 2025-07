"La zattera dell'Arte e della Poesia", inaugurata la mostra di Luca Macchi alla Chiesa della Spina

Dal 4 al 27 luglio 2025, la Chiesa di Santa Maria della Spina accoglie “La zattera dell’Arte e della Poesia”, mostra personale di Luca Macchi, a cura di Nicola Micieli. In questo scrigno gotico affacciato sull’Arno, una decina di opere raccontano, con forza simbolica e poesia visiva, il tema del viaggio della vita e della ricerca nell’Arte e nel Mondo. Cuore concettuale della mostra è un testo scritto dallo stesso artista, che immagina la costruzione di una zattera – fragile ma necessaria – come metafora dell’Arte e della Poesia. Un mezzo di fortuna, come quello di Ulisse nell’Odissea quando abbandona l’isola di Calipso: precario, ma guidato da una volontà indomita di ricominciare. Un’immagine che si rinnova nel presente, evocando le tante imbarcazioni di fortuna del nostro tempo, e si fa archetipo del cammino umano.

Sulla zattera di Macchi salgono uomini e donne, chiamati da una voce a portare con sé quanto hanno di più prezioso – gioie, dolori, memorie – verso un altrove ignoto ma carico di speranza, in riferimento diretto al Giubileo della Speranza, celebrato in questo stesso anno. È il viaggio della vita, dell’arte e dell’anima, itinerario interiore, tappe di una crescita che da un “remoto territorio” conducono in un “paradiso di salute” come recitano alcuni versi di Mario Luzi.

Luca Macchi, artista toscano formatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze e da anni attivo nel panorama dell’arte contemporanea, espone in questa occasione un corpus di opere che fondono essenzialità formale e profondità spirituale, proponendo una riflessione intima e universale. Le sue immagini si fanno icone di un passaggio, di una traversata interiore che riguarda ogni visitatore.

La chiesa di Santa Maria della Spina, per la sua posizione e le sue dimensioni raccolte, diventa inoltre parte viva della narrazione: una piccola arca di pietra pronta a salpare, portando con sé il prezioso carico, sospinta – come la zattera – dalla corrente dell’Arte, della Poesia e della Vita.

Luca Macchi: La Zattera dell’Arte e della Poesia - a cura di Nicola Micieli

Chiesa di Santa Maria della Spina, Lungarno Gambacorti, Pisa

4-27 Luglio 2025

Orario di Apertura: Mercoledí, Giovedí e Venerdí 16:00 -19:00; Sabato e Domenica 10:00-13:00 e 16:00 - 19:00

In collaborazione con Comune di Pisa Con il Patrocinio di Regione Toscana, Accademia delle Arti del Disegno, Accademia degli Euteleti della Cittá di San Miniato

Con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Catalogo Edizioni ETS

Cura organizzativa: Magma Art Space

