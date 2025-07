Livorno, donna scompare con i figli di 2 e 9 anni: ultime tracce vicino Torino

Mistero attorno alla scomparsa di Loredana Elena Chimu, 41 anni, di origine romena e residente a Livorno, e dei suoi due figli piccoli, di 2 e 9 anni, di cui non si hanno più notizie da sabato 28 giugno. La donna potrebbe essersi allontanata volontariamente, ma l’assenza di contatti da giorni ha fatto scattare l’allarme. I padri dei bambini, entrambi residenti a Livorno e genitori separati, hanno presentato due denunce di scomparsa, una alla polizia e l’altra ai carabinieri.

L’ultima traccia porta a Lanzo Torinese, in Piemonte, dove il cellulare della donna è stato localizzato per l’ultima volta. Si ipotizza che la 41enne si sia fermata da amici nella zona e abbia pernottato in un albergo, per poi ripartire a bordo della sua auto in direzione sconosciuta.

Secondo quanto riferito dal padre del figlio maggiore, l’ultima telefonata con il bambino risale proprio al 28 giugno, giorno in cui la donna aveva promesso di portarli in piscina e poi al luna park, in occasione del compleanno del figlio più piccolo. Da allora, i telefoni risultano spenti.

Il caso è stato segnalato anche dalla trasmissione televisiva 'Chi l’ha visto'. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire i movimenti della donna e rintracciare lei e i bambini.

Notizie correlate